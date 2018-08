WIN: Stuur je mooiste foto’s in en zie ze vereeuwigd in VIVA Mama óf maak kans op een PIXMA-printerpakket

De telefoon van de meeste mama’s staat er vol mee: vastgelegde momenten van de kleine. Van het eerste hapje, tot de eerste keer kruipen, tot de eerste plons in de zee. Vaak blijven de foto’s gewoon op onze telefoon staan, terwijl de volgende reeks foto’s alweer in de maak is. Best zonde, want verdienen deze herinneringen geen mooier plekje dan je telefoon? Goed nieuws: samen met Canon hebben we een winactie in petto die daar verandering in kan brengen..

VIVA Mama samen met Canon

Bijzondere herinneringen van toen herbeleven? Dat kan! Je kunt jouw foto’s van je smartphone snel en eenvoudig printen met een Canon PIXMA-printer. Zo hangen jouw mooiste herinneringen straks binnen no-time thuis aan de muur. Wat je er nog meer mee kunt doen? Plaats je leukste foto’s in een decoratie kast, stop ze in een mooi fotolijstje of plak ze in een fotoboekje, zodat je altijd eenvoudig kunt terugbladeren door al je herinneringen.









Herinneringen zijn voor altijd

Ga nu naar www.mijnmooiste3.nl en doe mee! Upload jouw drie mooiste herinneringen en maak zo kans op een Canon PIXMA-printerpakket. Ook leuk: als jij de allermooiste of allerleukste 3 foto’s inzendt dan gaan wij deze samen met jou vereeuwigen in VIVA Mama. Een kritische jury zal hierover oordelen, dus wees origineel en creatief met jouw verhaal.

Dit kun je winnen

Jouw gekoesterde foto’s vereeuwigd in VIVA Mama

Een Canon PIXMA-printerpakket ter waarde van €260,-. Het pakket bestaat uit een Canon PIXMA-printer type TS8151 met een selectie fotopapier van verschillend formaat en een extra setje inkt. Bekijk via deze video hoe gemakkelijk en snel je foto’s kunt printen.

PS Vergeet je inzending niet met je vrienden te delen via #mijnmooiste3.