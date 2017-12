WIN: Bioscooptickets voor Rita & Krokodil

Vanaf 14 december draait de film Rita & Krokodil in de bioscopen. VIVA Mama mag 5×2 tickets weggeven.

Op avontuur in oma’s tuin

Rita is een vastberaden kleuter met een altijd hongerig vriendje, Krokodil. Hij woont in de badkuip en met hem in de buurt is er altijd wat te beleven. Naar de dierentuin, vissen en kamperen bijvoorbeeld. Dat Krokodil alleen in de fantasie van Rita bestaat en ze samen niet veel verder komen dan de tuin van oma of het vloerkleed in haar kamer, doet er niet toe.

Winnen!

