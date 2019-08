Wiping it out: Shay Mitchell doorbreekt zwangerschapstaboe en laat eigen luier zien

Na een miskraam en een heftig proces om weer zwanger te worden, verwacht ‘Pretty Little Liars’-actrice Shay Mitchell (32) later dit jaar eindelijk haar eerste kindje. Met de mooiste (vakantie)foto’s van haar groeiende buik houdt ze haar social-volgers goed op de hoogte, maar Shay is niet bang om ook te laten zien dat het niet enkel rozengeur en maneschijn is.

Plasmarathon

In haar nieuwste YouTube-video biecht de actrice op dat ze nu bizar vaak naar de wc moet. “Ik zweer dat ik vannacht in een half uur tijd zéker 22 keer naar de wc ben gegaan omdat ik moest plassen”, vertelt ze enkele stylisten bij een kleding-passessie. Tot ik op het punt kwam dat ik dacht, en nu trek ik een luier aan.”

Meerdere ‘ongelukjes’ gehad

Open en eerlijk als ze is, laat ze haar broek zakken om de huidkleurige, Bridget Jones-achtige ‘slip’ te laten zien. “De filmset was heel ver van de toiletten verwijderd. Eerlijk, ik heb meerdere keren in m’n broek geplast. Ik moet gewoon té vaak plassen, dus ik geef er gewoon aan toe”, aldus de knappe Hollywoodster.

Meest bizarre gender reveal

Shay maakte begin juli bekend dat er een mini me onderweg is en steekt niet langer onder stoelen of banken ontzettend blij te zijn. Zo onthulde ze al op spectaculaire wijze (serieus, zoiets heb je nog nooit gezien) het geslacht van de baby.

Bekijk het fragment vanaf 1.25 min.