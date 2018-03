Dit wordt de nieuwe verslaving van je kind: de serie Llama Llama van Netflix

In Amerika zijn de boeken van Llama Llama een hit. Netflix heeft de serie ervan nu ook in Nederland online gezet en afgezien van dat je kind dit waarschijnlijk een heerlijke serie vindt, brengt de serie ook nog iets ter sprake.

Het programma geeft namelijk een kijkje in het leven van een alleenstaande moeder. Er is namelijk geen vader Llama te bekennen in de serie. Of moeder Llama voor alleenstaand moederschap heeft gekozen of niet, wordt niet duidelijk. Maar voor kinderen die opgroeien zonder dat er een vader in beeld is, kan deze serie dus heel herkenbaar zijn.

Mooi voorbeeld

Gezien het succes van de serie (en boeken) in de VS is de kans groot dat je kind het liefst alle afleveringen er in een keer doorheen sjeest. Maar het geeft ook een mooi voorbeeld van hoe een gezin in allerlei vormen kan bestaan en heel gelukkig kan zijn als het niet voldoet aan het plaatje van een ‘standaard gezin’. En dat is heel mooi om kinderen te leren.

Bron Famme | Beeld Hollands hoogte