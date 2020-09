Yolanthe deelt video van huilende Xess: ‘Ik wil naar de maan, mama’

Naar de maan

Het jochie wil dolgraag naar de maan. ‘Kunnen we één keer naar de maan?’, vraagt Xess Xava aan zijn moeder. Yolanthe legt uit dat mensen eigenlijk niet zomaar naar de maan kunnen. ‘Eén keer, heel lang geleden, is er een meneer met een raket naar de maan geweest. Die man, heeft daar een vlag neergezet.’

Aliens

De actrice en presentatrice legt verder uit dat deze man daar geen aliens, mensen, dieren of water is tegengekomen. Verdrietig vraagt Xess of er echt geen aliens op de maan zijn. ‘Ik wil ze zien’, waarop hij vervolgens in tranen uitbarst.

Marsmannetjes

Yolanthe probeert de kleine man te troosten. ‘Maar Marsmannetjes komen van Mars, we hadden het nu over de maan. Op de maan hebben we ze niet gevonden, maar misschien wel op Mars. Dat is een andere planeet.’

Reacties

Onder haar Instagram post ontvangt Yolanthe lovende reacties. ‘Wat ben je een goede, lieve en zorgzame mama’ en ‘Briljant opgelost want Mars-mannetjes wonen op Mars en niet op de maan’, klinkt het onder de video.

Bron: Story | Beeld: Brunopress