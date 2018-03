Yuk! Schattige badeendjes zitten vol met bacteriën

Niets zo schattig als je kleine trots te zien schateren in bad. Omringd met allerlei speelgoed en de welbekende gele badeendjes, kan jouw kleintje zich vaak prima vermaken. Maar, ondanks dat ze er misschien überschattig uitzien, zijn de badeendjes dat allesbehalve. Het speelgoed zou volgens een Zwitsers en Amerikaans onderzoek namelijk ziekteverwekkend kunnen zijn. Yuk!

Een stel wetenschappers van de Universiteit van Illinois en Technische Hogeschool van Zürich deden grondig onderzoek naar de badeendjes, en bevestigden hiermee wat vele ouders al vermoedden: ze zitten vol bacteriën. Bij maar liefst vier van de vijf gele diertjes werden er bacteriën als Legionella en Pseudomonas aeruginosa (deze bacterie is berucht als ziekenhuisbacterie) gevonden. Volgens de onderzoekers zouden de mogelijk ziekteverwekkende bacteriën vooral in het vieze water zitten, wat vaak met veel gegil en gelach uit de eendjes wordt gespoten.

Infecties

Bij het onderzoek van de twee scholen kwam er dan ook uit dat er maar liefst 75 miljoen bacteriën per vierkante centimeter te vinden waren. En dat wil je natuurlijk liever niet. Want hoewel sommige bacteriën het immuunsysteem van je kind kunnen versterken, zou de verkeerde hoeveelheid ook voor nare infecties aan de ingewanden, oren en ogen kunnen zorgen. Het is volgens de onderzoekers dan ook van belang dat voor de eendjes een hogere kwaliteit aan polymeren moet worden gebruikt. Tot die tijd: zo snel mogelijk weg ermee!

Bron: RTL | Beeld: iStock