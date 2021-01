Zeldzame gezinsfoto van Sven Kramer en Naomi van As massaal geliket: ‘Net haar vader’

Na een drukke schaatsperiode was het voor Sven Kramer (34) tijd om met volle teugen van zijn gezin te genieten. Van hun quality time deelt Naomi van As (37) een gloednieuwe gezinsfoto, die haar volgers maar al te leuk vinden.

Gezin Sven en Naomi

Met regelmaat zien volgers van Naomi en Sven de liefste kiekjes van hun dochter Kae voorbij komen, maar een foto van heel het gezin wordt maar zelden gedeeld. Onlangs plaatste de brunette al een zeldzaam romantisch kiekje van haar en Sven, en nu heeft ze haar volgers getrakteerd op een plaatje waarop de trotse ouders poseren met hun kleine spruit.

Mengelmoesje

Fans van Sven en Naomi strooien met complimenten onder de foto en de gezinsfoto wordt zelfs meerdere malen “het perfecte plaatje” genoemd. Ook wordt benoemd op wie Kae nu het meest lijkt. “Net haar vader!”, merkt een volger op, terwijl een ander laat weten: “Echt een mixje!” Weer iemand anders lijkt het in elk geval eens te zijn met die laatste comment. “Ze is echt een mengelmoesje van jullie twee. Prachtig”, klinkt het dan ook.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial)

Kae

Sven Kramer (34) en Naomi van As (36) leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. Op 21 oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Of het stel een broertje of zusje zou willen voor Kae? “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi aan Flair.

Sven als papa

In datzelfde interview deed Naomi uit de doeken hoe het is om Sven als vader te zien. “Ik vind hem heel vertederend. Hij komt vaak stoer en misschien wat afstandelijk over. Na een wedstrijd geeft hij altijd heel gefocust interviews, waardoor mensen zijn zachte kant niet zien”, aldus de brunette. “Hij heeft een heel klein hartje en als vader is hij echt een softie. Hij is heel lief voor Kae en zo’n grote man met zo’n kleine baby is eigenlijk heel aantrekkelijk. Toen ze net geboren was, begon het schaatsseizoen net en was hij veel weg. Dat vond-ie ontzettend moeilijk. Nu is Sven gelukkig vaker thuis. Als we samen weggaan, is hij de eerste die zegt: ‘Ik mis haar nu al.’”

Moederschap Naomi van As

Hoe Naomi het ouderschap ervaart? De eerste periode van het moederschap vond ze best pittig, zo gaf de voormalig hockeyster eerder toe in een interview met Grazia. Doordat Sven namelijk veel voor zijn carrière van huis was, was Naomi in het begin veel alleen met haar dochtertje. “Het moederschap is heel bijzonder, leuk en liefdevol, maar ook uitdagend. Vooral de eerste periode vond ik zwaar. Sven was vaak weg om te schaatsen, wat logisch is, en wat ik ook begrijp en wat ik van tevoren wist, maar toch… Ik ben de eerste periode best veel alleen geweest.” Inmiddels gaat alles helemaal goed. “Ik heb mijn draai gevonden.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sven Kramer (@svenkramer)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Naomi van As (@naomivanasofficial)

