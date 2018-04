7 tips om als kersverse moeder toch genoeg slaap te krijgen

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe laat ik mijn baby van vijf maanden doorslapen? Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Er wordt flink voor gewaarschuwd tijdens de zwangerschap: ‘Geniet nog maar even van je slaap, want straks is het niet meer vanzelfsprekend’. Forummer Marritfamke weet hier alles helaas van. Haar dochtertje slaapt na vijf maanden nog steeds niet door. En dat breekt haar op. Dit zijn de adviezen van de VIVA-forummers.

Westworld: ‘Dit is normaal, maar het gaat wel weer voorbij. Mijn zoontje van drie slaapt nog steeds niet echt door, maar dat klaarwakker zijn in de nacht was na een jaar voorbij. Nu is het af en toe plassen, even dicht tegen mij aan kruipen, om zich heen kijken en verder slapen. Wij slapen samen, dus dat zou ik je wel aanraden. Persoonlijk vind ik dat veel makkelijker. Als ik moet opstaan drie keer per nacht voel ik mij veel rotter dan als ik blijf liggen.’

‘Dit is normaal, maar het gaat wel weer voorbij. Mijn zoontje van drie slaapt nog steeds niet echt door, maar dat klaarwakker zijn in de nacht was na een jaar voorbij. Nu is het af en toe plassen, even dicht tegen mij aan kruipen, om zich heen kijken en verder slapen. Wij slapen samen, dus dat zou ik je wel aanraden. Persoonlijk vind ik dat veel makkelijker. Als ik moet opstaan drie keer per nacht voel ik mij veel rotter dan als ik blijf liggen.’ Mayolijn28: ‘Uit logeren bij opa, oma, een oom of een tante. Meestal vinden ze het echt niet erg om één gebroken nacht te hebben, zodat jullie kunnen bijtanken.’

‘Uit logeren bij opa, oma, een oom of een tante. Meestal vinden ze het echt niet erg om één gebroken nacht te hebben, zodat jullie kunnen bijtanken.’ Lemon_tree: ‘Accepteren. Dat is het enige advies dat ik je kan geven. Bij je op de kamer in een co-sleeper, dan hoef je er niet steeds helemaal uit. Het is vermoeiend en zwaar. Mijn dochter sliep net na haar derde verjaardag eindelijk een beetje knap door. Nooit een speen gehad en ik gaf borstvoeding. Maar ik denk dat dat geen snars uitmaakt. Ieder kind is anders.’

‘Accepteren. Dat is het enige advies dat ik je kan geven. Bij je op de kamer in een co-sleeper, dan hoef je er niet steeds helemaal uit. Het is vermoeiend en zwaar. Mijn dochter sliep net na haar derde verjaardag eindelijk een beetje knap door. Nooit een speen gehad en ik gaf borstvoeding. Maar ik denk dat dat geen snars uitmaakt. Ieder kind is anders.’ FunnyFace8: ‘Ik weet niet wat je verwacht had, maar dit is normaal voor een baby. Lees eens een boek over babyslaap en slaaptraining zou ik zeggen. Ze is bijna 6 maanden, dus dan kan het wel als je dat wil.’

‘Ik weet niet wat je verwacht had, maar dit is normaal voor een baby. Lees eens een boek over babyslaap en slaaptraining zou ik zeggen. Ze is bijna 6 maanden, dus dan kan het wel als je dat wil.’ Lucifermiauww: ‘Ga co-sleepen, maar wissel ook de nachten af met je partner. Claim een middag of een uitslaapochtend op een dag dat hij vrij is en doe dat elke week voor zolang je dat nodig hebt.’

‘Ga co-sleepen, maar wissel ook de nachten af met je partner. Claim een middag of een uitslaapochtend op een dag dat hij vrij is en doe dat elke week voor zolang je dat nodig hebt.’ Rosings: ‘Ik ga vroeg naar bed en slaap wanneer de baby slaapt. Eerst dacht ik: hoe dan, want ik moet stofzuigen en de was doen. Maar nu slaap ik als de baby slaapt en ik stofzuig als de baby stofzuigt (doet ze niet, maar ze kruipt nog niet, dus lekker belangrijk). Het komt goed hoor!’

‘Ik ga vroeg naar bed en slaap wanneer de baby slaapt. Eerst dacht ik: hoe dan, want ik moet stofzuigen en de was doen. Maar nu slaap ik als de baby slaapt en ik stofzuig als de baby stofzuigt (doet ze niet, maar ze kruipt nog niet, dus lekker belangrijk). Het komt goed hoor!’ Pocas: ‘Ik heb ook dramatische nachten en mijn dochter is 7 maanden. Mijn tips: heel vroeg naar bed gaan, eigenlijk meteen nadat de kinderen ook slapen; verstand op nul; vasthouden aan dat het doorslapen vroeg of laat het toch ooit eens gaat gebeuren, alleen niet nu. Ik neem haar gewoon bij me, en dan slaapt ze op mij verder als het echt niet gaat. Misschien creëer je slechte slaapgewoonten, maar op die manier komen we allemaal een beetje aan onze slaap.’

Lees ook:

Voorkom verveling: zo maak je autorijden leuk voor je kind

Kolven op het werk: wat zijn de do’s en don’ts?

‘Baarmoedergeluiden opzetten’ en 5 andere tips om je baby zelfstandig te laten slapen

Zó krijg je de tandjes van je kind wel gepoetst

Help, hoe bereid ik mij mentaal voor op de komst van een baby?

Beeld: IStock