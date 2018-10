Zien: Josje Huisman deelt vol trots haar flink gegroeide babybuik

Josje Huisman (32) geniet met volle teugen van haar zwangerschap. Onlangs vertelde de voormalig K3-zangeres dat ze weinig last heeft van kwaaltjes maar desondanks niet kan wachten tot ze haar kindje mag vasthouden.

Gelukkig komt dat moment steeds dichterbij. Inmiddels is Josje namelijk zo’n 33 weken zwanger, zo onthult ze bij een foto van haar babybuik. En dat die al flink aan het groeien is, valt niet te ontkennen.

Winter 2018

Eind juli maakte de zangeres het blijde nieuws bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Dit deed ze met een prachtige foto waarop haar buik al goed te zien was. Hierbij verklapte Josje al meteen wanneer de kleine geboren zal worden. ‘Zo blij om te delen dat Cle en ik een kindje verwachten in de winter van 2018.’

Bron: Flair | Beeld: ANP, Instagram