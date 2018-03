Zo creëer je een speelhoek die óók nog leuk staat bij je interieur

Een huis waar je je fijn voelt en waar je trots op bent, is enorm belangrijk. We zoeken dan ook met de grootste zorg – soms zelfs jarenlang – de mooiste meubels en accessoires bij elkaar om van ons thuis een echt paleisje te maken. En dan komen er kinderen…

Doorn in het oog

Iedere moeder zal het herkennen: speelgoed (vaak in van die ‘fantastische’ primaire kleuren die snoeihard vloeken bij je interieur) dat áltijd je aandacht trekt, hoeveel gezellige kaarsen, prachtige koffietafelboeken, vrolijke vaasjes en andere prullaria je ook neerzet… In je ooghoek zul je die appelgroene loopwagen, de Frozen-kussens en plastic superhelden altijd opmerken. Hoe zorg je er nou voor dat je weer vrolijk wordt van je woonkamer, zónder dat je je kids inclusief speelgoed naar zolder hoeft te verbannen (da’s immers ook zo zielig)?

The best of both worlds

De oplossing is simpeler dan je denkt: zet een tipitent neer. Daar worden niet alleen de kleintjes gelukkig van (want hutten en tenten zijn natuurlijk the best), maar ook paps en mams. Gooi er een lekker warm plaid, wat zachte kussens en een mooie mand voor het speelgoed in, en je hebt de fijnste speelhoek ooit. Overdag kunnen de kids naar hartenlust spelen in en rondom hun nieuwe domein, en ’s avonds strik je gewoon het gordijntje dicht zodat niemand meer iets ziet van al het kinderspul.

Toptipi

En wie zich afvraagt waar je dan in hemelsnaam een wigwam vindt die ook nog eens bij je interieur past – want uiteraard zijn deze ook verkrijgbaar in vele (bontgekleurde) soorten en maten, hebben we goed nieuws. Je tikt nu voor een prikkie een volledig wit exemplaar met leuke raampjes en blank houten stokken op de kop bij Xenos, die dus onmogelijk kan vloeken bij je luie stoel of gordijnen.

Oók leuk voor mama

Mocht je dat wat saai vinden, dan kun je de tent gemakkelijk opleuken met textielstiften. Creëer bijvoorbeeld een vrolijke print die je wél mooi vindt, volledig passend bij het kleurenschema van je huis. Maak de speelhoek compleet met een knus zithoekje en vrolijke decoratie, zoals een lichtsnoer met wolkjes en een sfeervolle poster, items waarvoor je bij Xenos ook zeker aan het juiste adres bent.

Shop hier de tipitent. Op de website vind je ook alle andere toffe producten uit de afbeelding.

Lichtslinger ‘wolkjes’ – € 2,99

Lichtslinger ‘ananas’ – € 2,99

Kussen ‘wasbeer’ – € 8,99

Plaid ‘groen/goudkleurig’ – € 12,99

Bankje ‘Kwilla’ – € 69,99

Kids wereldkaart – € 12,99