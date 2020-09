Déze zwangerschapskwalen zijn allemaal de schuld van je hormonen

Herken je jezelf soms niet meer terug nu je zwanger bent? Zeg maar dankjewel tegen je hormonen, de veroorzakers van menig zwangerschapskwaal. Toch zijn ze ook ergens goed voor.

Ja, je bent zwanger

Bestaat je ochtendritueel tegenwoordig uit een innige omhelzing met de toiletpot? De misselijkheid waar veel vrouwen in het begin van hun zwangerschap mee kampen, wordt veroorzaakt door het hormoon hCG (humaan choriongonadotrofine). Hoewel dat niet wetenschappelijk is bewezen, maar vrouwen die meer last hebben van misselijkheid en overgeven, hebben wel vaak een hogere hCG-waarde. Zodra een bevruchte eicel zich in je baarmoeder nestelt, begint je lichaam dit stofje te produceren. Het is meetbaar in je urine; op dit hormoon slaat de zwangerschapstest positief uit.

Ontspan…

Het kan best zijn dat je vaker duizelig bent nu je zwanger bent. Dat is een bijwerking van het hormoon progesteron, dat er vooral voor moet zorgen dat je baarmoeder niet samentrekt (en zo het embryo naar buiten werkt). Maar ook je bloedvaten schieten ervan in standje ontspanning, waardoor je bloeddruk daalt en je dus licht in je hoofd kunt worden. Rond de twintigste week doet ook het hormoon relaxine nog een duit in het zakje. En relaxine klinkt misschien lekker relaxed, maar is wel de veroorzaker van bekkeninstabiliteit.

Glow with the grow

‘Wow, je straalt!’ Dikke kans dat je dat nu vaker hoort. Cadeautje van het hormoon oestrogeen, dat je huid tijdens de zwangerschap extra hydrateert. Maar onder leiding van dit hormoon gebeuren er ook minder leuke dingen met je lijf. Zo worden vet en vocht opgeslagen, als een soort reserves die van pas kunnen komen nu je ook een baby voedt (welkom onderkin en dikke enkels). En die moodswings die je tot waanzin kunnen drijven? Ook daar zit oestrogeen achter. Tijdens je zwangerschap maakt je lichaam zo’n duizend keer meer van deze stof aan, vooral in het eerste trimester. En niet voor niks, want het is onmisbaar voor de ontwikkeling van je baby. Het zorgt ervoor dat de verschillende organen zich vormen.

Streepje voor

Was je net zo trots op je bollende buik, loopt er ineens een donkere streep overheen! Onder invloed van MSH (melanocyt-stimulerend hormoon) maakt je lichaam tijdens de zwangerschap meer pigment aan. Het resultaat is – naast deze zogenoemde linea nigra – donkerdere moedervlekken en tepelhoven en een mogelijk zwangerschapsmasker.

Mama, waar is m’n melk?

Als je borsten groter en gevoeliger worden en je tepels veranderen, weet je dat het hormoon prolactine aan het werk is. Dat stimuleert de groei van melkkanaaltjes en melkkliertjes en bereidt je lijf voor op het geven van borstvoeding. Al tijdens je zwangerschap maak je extra prolactine aan, maar het grootste effect is pas na de bevalling zichtbaar; prolactine is de motor achter de moedermelkproductie.

