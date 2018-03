Zó krijg je de tandjes van je kind wel gepoetst

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe krijg ik de tanden van mijn kind zonder te veel gedoe gepoetst? Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Een gezond gebit is belangrijk. Maar wat als je peuter altijd tegenstribbelt bij het tandenpoetsen? Forummer FroggyP probeert van alles: een nieuwe smaak tandpasta, een knuffelaap die poetst of een liedje zingen. Niets lijkt te werken. Dit zijn de adviezen van de VIVA-forummers.

Linjmh: ‘Filmpjes bekijken op de iPad. En verder is helaas bij ons de geweldloze opvoeding even in de ijskast gezet, omdat ik onze oudste echt vast moest houden en z’n mond open moest houden, terwijl hij me op m’n rug schopte. Gelukkig was het een fase, en gaat ook dit écht over. Bij ons hielp overstappen op een elektrische Cars tandenborstel ook heel goed.’

‘Filmpjes bekijken op de iPad. En verder is helaas bij ons de geweldloze opvoeding even in de ijskast gezet, omdat ik onze oudste echt vast moest houden en z’n mond open moest houden, terwijl hij me op m’n rug schopte. Gelukkig was het een fase, en gaat ook dit écht over. Bij ons hielp overstappen op een elektrische Cars tandenborstel ook heel goed.’ Nachtvlinder1977: ‘Helaas hielpen hier alle trucs niet meer en toen hebben we zoon in de houdgreep gehouden met poetsen. Het verpest de sfeer behoorlijk en ik kreeg soms het gevoel mijn kind te mishandelen. Anderzijds wil je niet dat je peuter gaatjes krijgt, dus was er geen andere optie meer.’

‘Helaas hielpen hier alle trucs niet meer en toen hebben we zoon in de houdgreep gehouden met poetsen. Het verpest de sfeer behoorlijk en ik kreeg soms het gevoel mijn kind te mishandelen. Anderzijds wil je niet dat je peuter gaatjes krijgt, dus was er geen andere optie meer.’ Maline: ‘Filmpje op de tablet kijken werkt hier goed.’

‘Filmpje op de tablet kijken werkt hier goed.’ Penolope_: ‘Op die leeftijd hielp bij onze jongste alleen de houdgreep. Liedjes en filmpjes boden geen soelaas. Gewoon volhouden en dan geven ze na een tijd de strijd vanzelf op. Wel vaak moeten herhalen ‘we kunnen het op de leuke manier doen of op de niet leuke manier, mag je zelf kiezen’.’

‘Op die leeftijd hielp bij onze jongste alleen de houdgreep. Liedjes en filmpjes boden geen soelaas. Gewoon volhouden en dan geven ze na een tijd de strijd vanzelf op. Wel vaak moeten herhalen ‘we kunnen het op de leuke manier doen of op de niet leuke manier, mag je zelf kiezen’.’ Spoekeltje: ‘Eerst gingen wij ook de strijd aan, nu gebruiken we de laptop voor filmpjes, laten we hem dingen vasthouden die hij eerder nog niet had gezien. Mag hij zijn tanden tellen, zeggen wat hij die dag allemaal heeft gegeten en dat je dat even weg moet poetsen. Of zeggen dat er een olifant in moet en rare geluiden maken. En soms als ik geen geduld heb zeg ik ‘mama is een beetje chagrijnig aan het worden, dus je moet gewoon even je tanden poetsen’.’

‘Eerst gingen wij ook de strijd aan, nu gebruiken we de laptop voor filmpjes, laten we hem dingen vasthouden die hij eerder nog niet had gezien. Mag hij zijn tanden tellen, zeggen wat hij die dag allemaal heeft gegeten en dat je dat even weg moet poetsen. Of zeggen dat er een olifant in moet en rare geluiden maken. En soms als ik geen geduld heb zeg ik ‘mama is een beetje chagrijnig aan het worden, dus je moet gewoon even je tanden poetsen’.’ Chickeletta: ‘Hier was het gelukkig een welbekende fase rond die leeftijd, inclusief de houdgreep. Toen opeens kwam de magische Disney elektrische tandenborstel en ging het allemaal prima. Dat de tandarts haar vertelde goed te poetsen heeft ook indruk gemaakt.’

Beeld: IStock