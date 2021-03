Zó onthulde Maxime Meiland haar zwangerschap aan de familie

Vorige week maakte Maxime Meiland bekend zwanger te zijn van haar tweede kindje. Gisteren was in de aflevering van ‘Chateau Meiland’ te zien hoe ze dit grote nieuws onthuld heeft aan haar familie. En de reactie was onbetaalbaar.

Verassing

Samen met Leroy, een van de cameramannen van Chateau Meiland met wie Maxime sinds afgelopen zomer samen is, verwacht de dochter van Martien en Erica een kleine spruit. Dat vertelde ze op een bijzondere aan de rest van de Meilandjes, namelijk met taart. Bovenop legde ze de eerste echo van hun kindje. ‘Ik ga nog niks zeggen, want ik wil dat het als een verrassing komt’, aldus Maxime wanneer ze het baksel op tafel zet.

Tijd voor taart

In de aflevering van Chateau Meiland is te zien dat Erica zich nieuwsgierig afvraagt wat voor een taart het is. Zodra de doos opengaat, is het meteen duidelijk en kan ze haar geluk niet op. ‘Nee joh, wat geweldig! En wat snel ook zeg!’, zegt ze, terwijl ze haar dochter en schoonzoon omhelst. ‘Oh, en wat leuk voor Clairtje.’

Wat goéééd

Martien is ondertussen gebaksbordjes aan het halen en komt vervolgens nietsvermoedend binnengewandeld. ‘Zwanger? Maxime, stop! Wat goed!’, reageert hij uiteindelijk. ‘Kijk, ik heb al helemaal een buik’, aldus de dolblije mama in spe.

Dolgelukkig

Onlangs zei Maxime al ‘dol- en dolgelukkig’ te zijn met haar zwangerschap. ‘Dit wilden we zo graag’, vertelde ze aan RTL Boulevard. ‘We wilden graag een broertje en zusje voor Claire.’ Even later trad ook Leroy voor het eerst in de schijnwerpers om te vertellen over de komst van hun eerste kindje samen én zijn relatie met Maxime.

Claire

Uit een eerdere relatie heeft Maxime al een dochter: Claire. Met de vader van het meisje – die niet tot nauwelijks meer te zien zal zijn in Chateau Meiland – heeft Maxime overigens geen contact meer. Toen zij onverwachts zwanger raakte van haar ex, liet hij weten geen vader te willen worden. ‘Hij was er niet klaar voor’, vertelde ze eerder over de situatie. ‘Ik weet ook niet zo goed of ik daar nog wel zo happy mee ben, als hij over een tijd toch nog komt aankakken. Dat is ook niet wat ik wil.’ Toch vindt ze het jammer dat het zo is gelopen en neemt ze haar ex ook zeker het een en ander kwalijk. ‘Ik had het niet van hem verwacht, dat hij me zo zou laten zitten.’

