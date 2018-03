Zó plan je jullie droombabymoon

High on hormons, slaaptekort en behoefte aan quality time met je wederhelft? Plan jullie babymoon! Ga een paar daagjes weg om nog heel even alleen rekening te houden met elkaar én alleen oog te hebben voor elkaar. En het lekker rustig aan te doen. Of juist niet. Maar net waar jij (en hopelijk je partner dan ook) zin in hebt.

Máár waar gaan jullie heen en wat gaan jullie daar doen? Onderstaande checklijst helpt jullie beslissen.

Kies de bestemming

First things first, bedenk eerst hoe lang jullie wegwillen. En kunnen. Voor Fuerteventura is een weekend erg kort, maar een knus vakantiehuis in Cap Ferrat (vlieg je op Nice en ben je binnen 30 minuten met de taxi op de plaats van bestemming) is goed te doen. Plus: langer weggaan hoeft niet per se te betekenen dat je ver gaat. Een lange (vlieg)reis is immers met een bolle buik niet altijd even chill. Kanttekening: vliegen mag tot 36 weken. Vrouwen die een meerling verwachten mogen tot 32 weken vliegen. Na 28 weken zwangerschap wordt gevraagd om een “fit to fly” verklaring van de huisarts of verloskundige. Waar jullie ook heengaan, zorg dat de bestemming van jullie babymoon veilig is. Check of er geen nare virussen als Zika heersen en of er genoeg goede ziekenhuizen in de nabije omgeving zijn. Je weet nooit. En omdat je nooit weet hoe het eten in het vakantieland is, neem ook wat eenpersoons bouillon-zakjes, fruit en beschuit mee. Dextro Energy in je handtas is ook slim.

En de de juiste periode

Het eerste trimester is voor veel vrouwen geen pretje, moeheid en misselijkheid die elkaar afwisselen. Of tegelijkertijd opduiken. In het derde trimester is je buik, tenzij je een bescheiden buik hebt, zo groot dat het zwaar wordt de babyboel met je mee te sjouwen. Het tweede trimester, ook wel de ‘honeymoon period’ genoemd, komt dan ook als beste uit de bus. Veel vrouwen hebben hun energie weer terug, zijn niet meer misselijk en zien een reisje dan ook wel zitten.

Maak de reis zo comfortabel mogelijk

Waar jullie ook naartoe gaan, zorg ervoor dat de reis niet te zwaar is, je wil niet uitgeput aankomen op plaats van bestemming. Warme bussen met weinig zitruimte en geen airco, doe het niet. Net als snelwegen zonder genoeg (leuke) plekken om te stoppen. Een vliegreis is in misschien wel de beste transportoptie, al verschilt dat natuurlijk per persoon.

Verwacht er niet te veel van

Laat het allemaal op je af komen. Je voelt je nu eenmaal anders dan anders. Grote kans dat je sneller moe bent, je kunt in ieder geval niet alles eten en misschien heb je last van je bekken of andere zwangerschapskwaaltjes. We hebben het hier niet over de reis van je dromen (die komt wel als de kleine spruit er is), maar over jullie droombabymoon. Dat is wat anders! Friendly reminder: je hoeft niet alles van je to do/to see lijst af te strepen. Las rustmomenten in en zorg dat je altijd in de buurt bent van een wc, want plassen dat moet je zo vaak als dat je knippert met je ogen. Bijna dan.

En bovenal: geniet van elkaar

Geen grap, het is nu heel belangrijk om nog te genieten van elkaar. Er gaat straks een heleboel aandacht en energie naar de baby. Wat je ook doet, neem de tijd om elkaar te waarderen en samen te beseffen wat voor geweldig avontuur jullie te wachten staat. En spreek dat ook uit.

Bron Hero, mama is alles | Beeld iStock