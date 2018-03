Zo reageerde Twitter op ‘Vier handen op één buik’ met Roos Schlikker en Nicole

Gisteravond werd de tiende, en daarmee laatste, aflevering van het vijfde seizoen van ‘Vier handen op één buik’ uitgezonden. Hierin was te zien hoe Nederlands auteur en journalist Roos Schlikker de 17-jarige Nicole te hulp schoot.

Wanneer Nicole en Roos elkaar ontmoeten, is de tienermoeder in spe 37 weken zwanger en woont ze met haar geweldig lieve moeder in Enkhuizen. Samen met haar vriend Walid (20) verwacht ze een eerste kindje. Ook hij woont nog thuis, maar komt vaak bij Nicole en haar moeder over de vloer.

Financiën

De moeder van Nicole heeft een bijstandsuitkering en zorgt van dat geld voor haar dochter, toekomstige kleinkind én zichzelf. Roos wil samen met Nicole meer inzicht creëren in de inkomsten en uitgaven, zodat ze de boel niet onderschat wanneer het kind er eenmaal is. Zo neemt ze Nicole mee naar de supermarkt om boodschappen te doen voor meerdere dagen (en daarbij in te laten schatten hoeveel ze bij de kassa moet uitrekenen); na de bevalling doet ze het meisje een kasboek cadeau om alle uitgaven in bij te houden.

Zelfstandigheid

Wanneer het kind eenmaal geboren is, wil de tienermoeder graag gaan werken. Roos helpt haar een handje met het zoeken van een baan. Samen met Nicole gaat ze de nodige winkels af en uiteindelijk is te zien hoe de 17-jarige een dag meedraait in een parfumerie, waar ze opgezocht wordt door Roos.

Trots

De dochter van Nicole en Walid luistert naar de naam Elif Aylin. Zowel de moeder van Nicole als de kersverse ouders zijn hartstikke trots. Walid is dan ook het grootste deel van de tijd bij zijn gezin en helpt bij alles mee; hij krijgt dan ook een hoop lovende woorden van de kijkers thuis. Ook Roos valt in de smaak bij twitterend Nederland. Lees maar mee:

Bron Twitter | Beeld still uit aflevering