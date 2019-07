Zo reis je zoals je altijd deed maar dan met je kleintje(s)

Ok, er verandert veel. Maar als je denkt dat je na de komst van een baby voortaan bent aangewezen op campings dicht bij huis en entertainment teams, heb je het mis. Daar kan Cindy van Gorkum (38) over meepraten. Zij en haar gezin wonnen € 5.000 reistegoed met hun inzending voor de Holiday Q&A van TUI en gingen met z’n allen (Wouter (37), Fleur (8), Nine (6) en Bregje (2)) op reis naar Bali. Hoe ze dat deden? Nou zo.

Beslis met z’n allen

De allerkleinsten hebben nog geen mening maar denk bij het kiezen van een bestemming goed na over wanneer je kind op z’n best is. Is dat in de buurt van water, in het zand, op jouw rug tijdens een wandeling? Heb je al wat oudere kinderen zoals Cindy en Wouter, trek dan een avondje uit met z’n allen om de wensen te bespreken. Cindy: “Bregje wilde ‘zwemmen’ en haar zussen vonden een zwembad bij het hotel ook een must. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor papa en mama om te chillen.”

Neem rozijnen mee in het vliegtuig

De gouden snack voor een vlucht met kinderen: rozijnen. Daar worden de meeste kinderen normaalgesproken al blij van en in het vliegtuig helemaal. Het scheelt namelijk een hoop pijn aan de oren en dus stress. Heb je een overstap? Onthoud dat als jij ontspannen en rustig bent, je kinderen dat vaak ook zijn.

Las rustmomentjes in

Cindy en haar gezin planden activiteiten vaak in de ochtend. Wandelen, een tempel bekijken of gewoon naar het strand. In de middag konden ze dan relaxen in en om het hotel. Jonge kinderen doen vaak nog een middagdutje, bij de jongste van Cindy was dat om de dag. “Dat betekent dat je het gewoon wat rustiger aan doet die dag. Boekje lezen, zwemmen of zelf ook lekker een dutje doen. Zo is er de volgende dag weer ruimte en energie voor iets meer avontuur.”

Eet op het strand

In Azië is uit eten vaak zo goedkoop, dat je elke avond weer een ander restaurant uit kan kiezen. Advies van Cindy: eet op het strand. Zo kan je kleine lekker in het zand spelen, terwijl jij die verse vis naar binnen werkt. Emmer mee, schepje erbij en tafelen maar.

Activiteiten: probeer het gewoon

Niet gaan snorkelen omdat je met een kind van twee bent? Onzin. Cindy: “Wij hebben heerlijk gesnorkeld met z’n allen. De oudste twee lagen non-stop in het water, Wouter en ik wisselden elkaar af. Bregje dobberde af en toe aan een boei naast de boot in het water.” Bedenk dat de gids of andere lokalen vaak meer dan happy zijn om je te helpen en bijvoorbeeld even op je kleine te letten. Cindy: “Een van de Indonesische mannen vroeg of hij Bregje moest dragen toen we uit de boot klommen. Dat was wel heel handig. Toen ik haar aan hem gaf en zij merkte dat ik er vertrouwen in had, vond zij het ook prima.”

Zorg dat iedereen het naar zijn zin heeft

Cindy: “Door de kinderen de ruimte te geven om hun rust te pakken en activiteiten met relaxmomenten af te wisselen, konden we veel ondernemen. Het heeft ook echt geholpen dat we van tevoren goed hebben overlegd wat we allemaal wilden. Zo hebben we echt alle vijf de vakantie gehad die we voor ogen hadden.”

