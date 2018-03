‘Baarmoedergeluiden opzetten’ en 5 andere tips om je baby zelfstandig te laten slapen

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: wat zijn de ongeschreven regels van kinderfeestjes? Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Wakker worden met je pasgeboren baby’tje boven op je? Het klinkt niet ideaal, maar het is precies waar forummer Miek_ mee dealt. Haar baby van zeven weken oud wil namelijk niet in zijn eigen bedje slapen. Dit zijn de adviezen van de VIVA-forummers.

1Aapje: ‘Ik zou je baby volgen. Hij is net geboren! Jij slaapt ongetwijfeld ook naast je partner omdat je zijn gezelschap fijn vindt, waarom moet een pasgeboren baby dan alleen in een eigen kamer in zijn eigen bed slapen als hij dat duidelijk niet wil? Onze zoon is net 1 en wil nog steeds niet alleen slapen. Wij hebben de omstandigheden aangepast zodat we veilig samen slapen.’

‘Ik zou je baby volgen. Hij is net geboren! Jij slaapt ongetwijfeld ook naast je partner omdat je zijn gezelschap fijn vindt, waarom moet een pasgeboren baby dan alleen in een eigen kamer in zijn eigen bed slapen als hij dat duidelijk niet wil? Onze zoon is net 1 en wil nog steeds niet alleen slapen. Wij hebben de omstandigheden aangepast zodat we veilig samen slapen.’ Ana_Isabel2: ‘Wat hier hielp was op YouTube ‘baarmoedergeluiden’ opzoeken en aanzetten (schijnt tot vóór de 10e week te werken om mee te starten.’

‘Wat hier hielp was op YouTube ‘baarmoedergeluiden’ opzoeken en aanzetten (schijnt tot vóór de 10e week te werken om mee te starten.’ Kashri: ‘Geef je borstvoeding? Lees je dan even in in de richtlijnen voor ‘veilig samen slapen’ en lekker bij je in bed nemen. En verder laten dit soort dingen zich helaas niet afdwingen. Leer hem dat zijn bed een veilige plek is door op hem te reageren als hij je nodig heeft en indien nodig uit bed te halen. Kan met een baby van zeven weken even duren, voordat het lukt. Die is namelijk doorgaans nog niet klaar voor alleen slapen en dat is hartstikke natuurlijk gedrag.’

‘Geef je borstvoeding? Lees je dan even in in de richtlijnen voor ‘veilig samen slapen’ en lekker bij je in bed nemen. En verder laten dit soort dingen zich helaas niet afdwingen. Leer hem dat zijn bed een veilige plek is door op hem te reageren als hij je nodig heeft en indien nodig uit bed te halen. Kan met een baby van zeven weken even duren, voordat het lukt. Die is namelijk doorgaans nog niet klaar voor alleen slapen en dat is hartstikke natuurlijk gedrag.’ nina1966: ‘Ach, uk is pas zeven weken! Laat ‘m gewoon lekker bij jullie slapen. Als jij je er goed bij voelt en duidelijk is dat baby het wil.. klaar Gewoon doen.’

‘Ach, uk is pas zeven weken! Laat ‘m gewoon lekker bij jullie slapen. Als jij je er goed bij voelt en duidelijk is dat baby het wil.. klaar Gewoon doen.’ Peerke77: ‘Heb je al geprobeerd om het bedje schuin te zetten (dus met hoofdeinde hoger)? Dit kan ervoor zorgen dat de borstvoeding er meteen in gaat en je baby beter slaapt.’

‘Heb je al geprobeerd om het bedje schuin te zetten (dus met hoofdeinde hoger)? Dit kan ervoor zorgen dat de borstvoeding er meteen in gaat en je baby beter slaapt.’ Staartmees_en_co: ‘Ik snap heel goed dat je je baby niet bij je in bed wil ’s nachts. Onze baby sliep tot week acht in de co-sleeper. Ik deed geen oog dicht. Ieder snuifje en hoestje maakte me wakker. Toen eens geprobeerd om haar in haar eigen kamertje te leggen. Ging direct prima. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle baby’s. Bij jouw verhaal dacht ik ook direct aan wat verborgen reflux. Onze dochter had het ook en haar bedje hebben we schuin gezet.’

