De 1e verjaardag van je kind, nu al? Je ziet jezelf nog zitten in het kraambed, starend naar het allermooiste van de hele wereld, het universum: je baby. En nu wordt jouw zonnestraal bijna 1 jaar. Stop de tijd!

Nouja ook weer niet, want hoe meer – in het geval van de schrijver – ze kan en wil/doet (of niet meer wil/doet, stil liggen als ik haar poepluier wil verschonen bijvoorbeeld), hoe leuker het wordt. Terug naar die eerste verjaardag, die moét gevierd worden.

Zonder dat moeders onder de rode stressvlekken zit, als het kan. Waar moet je opletten, rekening mee houden? Viva verklapt.

Tip van de sluier: maak het jezelf zo makkelijk mogelijk!

De uitnodiging

Verstuur ‘m zo snel mogelijk, zodra de datum is geprikt en de locatie vaststaat (mocht jullie familie en- vriendenkring zo groot zijn, dat thuis vieren geen optie is). Des te eerder weet jij hoeveel genodigden er komen. En wie die genodigden zijn. Handig als je op de dag zelf wat helpende handjes kunt gebruiken, kun je ze alvast vragen.

Het tijdstip

Van hoe laat tot hoe laat vier je een babyverjaardag mét avondeten, dus hoe lang duurt een babyverjaardag? Wild guess, van 14.00 – 18.00? Het fijne aan dit tijdsbestek is dat je baby nog kan slapen voor de feestdrukte. En jij hebt nog de hele ochtend om je ‘druk’ te maken. Ook chill: je hebt de rest van de avond om te herstellen, want na dit feest lig jij op apegapen. En je kindje al helemaal!

De locatie

Laat het budget het toe, huur dan een locatie. Geen bergafwas, geen troep en geen vazen die het lootje leggen omdat je neefjes en nichtjes de tent verbouwen. Wat voor locatie? In de (na)zomermaanden is een kinderboerderij of speeltuin een optie. Is je baby in het najaar of de winter geboren dan kun je uitwijken naar een zaal, koffietentje of – als je dan toch gaat spenden – een hotel lobby.

De taart

Plannen om een eigen vegan verjaardagstaart te maken? Leuk idee. Wedden dat het er niet van komt… Helemaal. Niet. Erg. Als de taart maar vrolijk, kleurrijk en groots is. De plaatselijke bakker heeft dat soort in de vitrine staan. Life of Pie maakt ze. En wie besluit de peettante van je baby als verrassing *hint* zo’n taart te bakken. Hoe meer taarten, hoe beter.

Cadeaus

Natuurlijk: een gegeven paard mogen we niet in de bek kijken. Maar je kan de cadeauboel wel een beetje sturen. Geef daarom op een subtiele manier in de uitnodiging aan wat cadeau-wensen zijn. In een P.S. ofzo, vooral niet te schreeuwerig. Dat is irritant!

Het eten

In ons geval, de 1e verjaardag van Mex (dochter van schrijver) vieren we haar 1e levensjaar met heel veel eten. Een heuse rijsttafel! Gemaakt door de liefste oma’s en tante’s. Daarnaast moeten de feestvierders het doen met ‘kant-en-klare hapjes’: olijven en allerhande heerlijks op spiesjes. Maar ook chips, kaasstengels en borrelnootje staan gewoon op tafel.

Vergeet niet, het is stiekem ook een beetje jouw feestje! Een jaar geleden zette jij dit prachtige kind op de wereld en maakte hij of zij jou (voor het eerst) moeder. Met alle hoogte-en dieptepunten die daarbij horen. Cheers to that!

