Zo wordt het geven van borstvoeding nóg mooier: Carolien Karthaus-Spoor lanceert merk met luxueuze voedingsshawls

Het komt vaak genoeg in je timeline voorbij: ophef over vrouwen die in het openbaar borstvoeding geven. Smaakloos, te naakt of zelfs shockerend, zo luiden de kritieken. Basta daarmee, dachten VIVA Mama-columnist Carolien Karthaus-Spoor en Evelyne Kadouch. Zij sloegen de handen ineen en lanceerden gisteren Lemej: een merk voor luxueuze voedingsshawls.

Want de voedingsmomenten tussen moeder en kind zijn bijzondere momenten. Sommige moeders lukt het om de dagelijkse dingen om het voedingsschema heen te plannen. Maar wat als dat niet lukt en je borstvoeding on the go moet geven? In de speeltuin, in de bibliotheek, op het vliegveld… In principe kunnen vrouwen overal borstvoeding geven, maar hebben moeder en kind vaak te maken met een onrustige omgeving.

Met de voedingsdoeken van Lemej hopen Carolien en Evelyne een oplossing te bieden. Met de stijlvolle maar toch functionele shawls kunnen moeders een veilige en rustige omgeving creëren om hun baby overal en op elk moment van de dag borstvoeding te geven.

Veilig rustmoment

‘Toen Otis geboren werd, viel er direct een soort rust over me heen: dit kleine wezentje is het belangrijkste op aarde en de rest is bijzaak. Maar op een gegeven moment moest ik toch echt weer uit mijn broedplaatsje kruipen en meedraaien met de buitenwereld. Dankzij de Lemej voedingsshawl kon ik overal dat veilige rustmoment buiten het ‘nest’ creëren om te voeden, terwijl ik langzaam mijn ritme weer oppakte met mijn nieuwe plus één,’ aldus Carolien.

Alleen het beste

Maar ehn, ‘lemej?’ Die naam is afgeleid van het Franse le meilleur, dat simpelweg het beste betekent. En hé, iedere moeder wil alleen het beste voor haar kindje toch? De mooie shawls zijn vanaf € 149,00 te verkrijgen en komen in hele leuke prints. Nieuwsgierig? Bekijk ze hier.

