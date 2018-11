Zo wordt toffe kleding kopen voor je kleintjes makkelijker (en leuker) dan ooit

We. Love. Winkelen. Met kinderen: not so much. Natuurlijk zijn al die kleine kleertjes té schattig en wil je je dat je mini’s er lekker hip bijlopen. Maar ze winkel in, winkel uit sleuren en dat geworstel in pashokjes… We worden er niet héél vrolijk van. Dat rampzalige shoppen kun je gelukkig ook omzeilen.

Proef op de som

Zonder dat je deur uit hoeft, een kast vol prachtige kleertjes – geheel naar jouw stijl uitgekozen door een personal shopper – voor je kids: Bundleboon regelt het voor je. Klinkt te mooi om waard te zijn? Dat dachten wij ook, dus namen we de proef op de som.

Rete handig

Bundleboon is een Nederlandse personal shopper-dienst voor kinderen van 0 tot 8 jaar. Dat klinkt allemaal heel duur en fancy, maar is eigenlijk gewoon rete handig en, zo blijkt na een proefbestelling, niet duurder dan ‘gewoon’ winkelen. Behalve dan dat het je parkeerkosten en softijsjes scheelt omdat je de deur niet uit hoeft.

Hoe werkt het?

Het concept is simpel: je loopt online een vragenlijst door, op basis van je antwoorden worden kledingsets samengesteld, die ontvang je thuis, je kiest wat je wilt houden en de rest stuur je kosteloos weer terug, waarna je pas betaalt. De items in de box kosten tussen € 20 tot € 50 voor baby- en peuterkleding en € 30 tot € 60 voor kinderkleding; er wordt rekening gehouden met je persoonlijke budget. Het jonge bedrijf kiest de kleding voor jouw box uit de nieuwste collecties van tientallen (duurzame) kindermerken waarmee ze samenwerken. Belangrijk detail: je hoeft niet betalen voor iets als een abonnement, een box bestel je gewoon wanneer jij daar zin in hebt.

Lekker uitgebreid

Hoe ze bij Bundleboon weten waar jij blij van wordt? Door je er uitgebreid naar te vragen. Bij het aanvragen van een box moet je bijvoorbeeld aangeven wat voor kledingstijl, kleurenpalet en welk type prints je leuk vindt. Verder kun je aangeven of er uitgekeken moet worden met ritsen en bijvoorbeeld knoopjes, en kies je welk formaat box je wilt ontvangen. Je kunt kiezen uit een kleine (4 items, 1 outfit), medium (6 items, 2 outfits) of grote (8 items, 3 outfits) Bundleboon-doos. Na afloop van je bestelling word je nog door een van de stylisten gebeld, om het plaatje compleet te krijgen.

Verrassend leuk

Voor het zestien maanden oude dochtertje van een van onze redactieleden bestelden we de grote doos. Uit het stijlvol ingepakte pakketje visten we negen items die samen zelfs méér dan drie leuke setjes vormen. De kleuren zijn naar wens en de kledingstukken zitten qua stijl zeker in de goede richting. Het overtreft onze verwachting. Qua merken zijn we verrast. Een aantal is zelfs nieuw voor ons: leuk!

Voor herhaling vatbaar

We zien nog enkele kleine optimalisatiepuntjes, maar over all zijn we erg enthousiast over Bundleboon. Dat je niets extra’s betaalt (écht niet!) voor de service en het gemak waarmee je een box bestelt, zijn bijzonder aantrekkelijk en halen ons over. Na het uitkiezen van de spullen geven we op het retourformulier aan dat we over een tijdje graag weer een box ontvangen. Hóe leuk (en makkelijk) is het om eens in de zoveel maanden zo’n verrassingsdoos binnen te krijgen?

Bron: Bundleboon | Beeld: iStock