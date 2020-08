Krijg je zoons of dochters? Dit zegt je sterrenbeeld over je gezin

Of je een groot of klein gezin krijgt, is niet zomaar te plannen. Dat hangt van een boel dingen af: net zoals je het geslacht van je baby niet kunt voorspellen. Toch staat er een hoop in de sterren geschreven, blijkt.

En je sterrenbeeld kan je dan ook wat vertellen over hoe je gezinssamenstelling wordt.

Jongens of meisjes, 1 of 6 kinderen? Het is niet te sturen, te regelen of te kiezen. En dat is misschien juist wel het mooie van kinderen krijgen: dat is het echte leven, dat overkomt je. Maar mocht je toe zijn aan wat houvast en richtlijnen, dan hebben wij een niet al te wetenschappelijk onderbouwd lijstje voor je. Dit zegt jouw sterrenbeeld over je toekomst:

Maagd

1 dochter, 1 bonuszoon

Weegschaal

4 kinderen, 2 jongens, 2 meisjes

Schorpioen

1 meisje, 1 jongen

Boogschutter

1 zoon, 2 bonusdochters

Steenbok

3 zonen

Waterman

2 meisjes, 3 jongens

Vissen

2 zonen, 1 dochter

Ram

3 zonen, 2 dochters

Stier

1 jongen, 1 meisje, 1 bonuskind

Tweelingen

1 meisje

Kreeft

2 dochters, 1 zoon

Leeuw

3 dochters

Bron: Mama Magazine | Beeld: iStock