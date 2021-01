Mama Chantal betrapt haar jongens dan ook op heterdaad. ‘Snode plannen worden hier gesmeed’, schrijft Janzen. ‘Ik vertrouw ze voor geen meter die twee samen. En dat meesmuilend konijn op rechts ook niet.’ Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official)

Onbetrouwbaar

En daar weet Olcay Gulsen alles van. ‘🐰 zijn sowieso onbetrouwbaar 😂😂😂’, grapt de presentatrice. Ook actrice Annemarie Jung sluit zich daar bij aan: ‘Maar dat konijn is een opstoker van de bovenste plank, ik ken ‘m maar al te goed helaas…’ Verder vinden Suzan en Freek het plaatje vooral ‘te lief’. Kirsten Schilder reageert nog: ‘Wat heerlijk ❤️.’

Samengesteld gezin

In haar twintiger jaren werd Chantal stiefmoeder van drie bonuskinderen. ‘Dat was best even wennen’, gaf ze onlangs toe. ‘Een samengesteld gezin moet groeien, daar moet je hard voor werken, met z’n allen. En dat hebben we gedaan. Samen met m’n eerste grote liefde.’ Inmiddels zijn ze als gezin ‘vergroeid’, hoe pittig het soms ook was. ‘Nu mis ik die andere snuiters zelfs als we ergens ‘maar met z’n vieren’ zijn.’

Happy family

Chantal en Marco hebben samen twee kinderen: James (2009) en Bobby (2018). Of daar in de (nabije) toekomst nog een derde bij komt, verklapte Janzen eerder in haar eigen magazine &C. Uit een eerdere relatie heeft Geeratz nog drie kinderen. In 2014 stapte hij in het huwelijksbootje met de presentatrice.

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders, Instagram