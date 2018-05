Gevaarlijke meningokokkenziekte in opmars: moeten we ons zorgen maken?

Wanneer baby’s veertien maanden zijn, worden ze ingeënt tegen meningokokkenziekte, een verzamelnaam voor ernstige ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie: de meningokok. Hoewel jarenlang nauwelijks mensen te maken kregen met de ziekte die kan leiden tot hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en zelfs de dood, rukt meningokokkenziekte plots enorm op in ons land. En da’s een behoorlijk zorgwekkende situatie.

28 doden

Voor 2015 kregen jaarlijks gemiddeld slechts vier Nederlanders te maken met de ziekte; niemand overleed. Sinds dat jaar stijgt het aantal patiënten echter enorm. In 2015 raakten negen mensen besmet, in 2016 vijftig en 2017 tachtig. En hoewel we nog niet eens op de helft van 2018 zitten, werden er dit jaar al meer dan vijftig nieuwe gevallen gemeld van wie de meesten in kritieke toestand werden opgenomen op de intensive care. Sinds oktober 2015 zijn er zeker 28 patiënten gestorven aan meningokokken (type W), van wie elf in 2018, een ongekend hoog aantal.

Inenting

De ziekte komt het meeste voor bij kleine kinderen en jongeren, én bij senioren. Het kabinet besloot in 2017, toen er ook al zorgen waren over de toename van de ziekte, brugklasleerlingen later dit jaar op te roepen voor een prik tegen meningokokken. Door een tekort aan vaccins moeten zij tot oktober wachten op hun inenting. Kinderen van veertien maanden werden al opgeroepen voor een injectie, maar die krijgen nu ook een andere, meer effectieve inenting.

Klachten

De meningokokkenbacterie huist bij veel mensen in de neus- of keel zonder daar last te veroorzaken en verspreidt zich via kleine druppeltjes door de lucht, bijvoorbeeld door hoesten of niezen. Als de ziekteverwekker in het bloed terechtkomt, wordt hij gevaarlijk en kan iemand binnen enkele uren ernstig ziek worden en in het ernstigste geval binnen 24 uur zelfs overlijden. De klachten kunnen onder meer zijn: plotseling hoge koorts, sufheid, hoofdpijn, niet tegen licht kunnen, misselijkheid en braken, een zere en stijve nek, vooral als je je hoofd voorover buigt, en soms kleine rode of paarse vlekjes in de huid. Baby’s worden slaperig, drinken slecht, huilen snel en anders dan normaal en beginnen te huilen wanneer je ze bij het verschonen aan de beentjes optilt.

Kijk hier voor meer informatie over de ziekte.

