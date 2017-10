Zoveel geld kun je besparen met wasbare luiers

Een kinderwagen, Maxi-Cosi, commode, wiegje en ga zo maar door: als er een baby op komst is, zijn er heel wat dingen die je in huis moet halen. Zo ook luiers, die na één keer gebruiken in de prullenbak belanden en daarom flink wat geld kosten.

Een alternatief voor de wegwerpluier is de wasbare variant, maar hoeveel geld kun je hier nu eigenlijk mee besparen? Veertig Nederlandse gezinnen namen vanaf mei de proef op de som.

Gemiddeld genomen zit een kind zo’n drie jaar en twee maanden in de luiers, wat neerkomt op ongeveer 5.000 wegwerpluiers per baby. Neem je daarentegen wasbare luiers, dan hoef je slechts één pakket van 24 luiers aan te schaffen. Deze luiers zien er niet heel anders uit dan wegwerpluiers en bestaan uit twee delen: een broekje (te hergebruiken) en een inlegvel (die je na gebruik weggooit). Daarnaast bevatten ze handige drukknoopjes waarmee je de grootte kunt aanpassen. Zo groeien de luiers mee met je kind.

Niet goedkoop

Wasbare luiers zijn overigens ook niet goedkoop; zo’n pakket van 24 luiers kost al gauw 500 tot 700 euro. ‘De luiers moeten van hoogwaardige kwaliteit zijn, omdat ze honderden keren gewassen moeten worden’, aldus Margreet Schrijvens van de Nederlandse stichting Milieu Centraal in het televisieprogramma Groen Licht. Hoewel het klinkt als een flinke klap geld, zou je volgens het onderzoek wél goedkoper uit zijn met wasbare luiers – 500 euro om precies te zijn.

Ecologisch verantwoord

De luiers zouden niet alleen goed zijn voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Was je ze op een lage temperatuur en hang je ze vervolgens aan de waslijn, dan zorgt dat voor drie keer minder CO2-uitstoot. Ben je er liever zeker van dat de luiers brandschoon uit de wasmachine komen, en was je ze heet om ze erna in de droger te gooien? Dan zou je nog steeds ecologisch verantwoorder bezig zijn.

En wat vind het testpanel?

Het testpanel is in elk geval enthousiast: twee derde van de gezinnen is van plan om de wasbare luiers te blijven gebruiken. ‘Veel mensen overschatten hoeveel extra werk het is’, aldus een van de testers. ‘Het is maar één handeling extra.’

Bron: Het Laatste Nieuws | Beeld: iStock