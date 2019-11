Michelle: ‘Nu ik zwanger ben, wil hij geen seks meer’

Sinds Michelle (28) zwanger is vindt haar vriend haar niet meer aantrekkelijk. Ze voelt zich wanhopig.

‘Ik wist dat een mooi figuur belangrijk was voor Daan. Al zijn exen waren klein en tenger, net als ik. Als ik klaagde over mijn bescheiden A-cup, zei hij: ‘Welnee, je bent perfect.’ Bij de seks kickte hij erop om mij op z’n schoot te zetten. Soms stond hij dan op, draaide mij rond terwijl hij me stevig vasthield, om ons daarna samen op bed te laten vallen. Daar kregen we de slappe lach van.

De laatste keer dat hij dat deed, is lang geleden. Sinds ik zwanger ben, doet hij voorzichtig met me. De vriendin van zijn beste vriend heeft twee keer een miskraam gehad, dus al te wild lijkt hem niet verstandig. Maar met seks op zich is niets mis. Volgens mij is het zelfs hartstikke gezond. Anders zou ik toch niet zo veel zin hebben? Ik heb sowieso al een hoog libido, maar de afgelopen maanden ben ik continu opgewonden. Ik wil altijd, overal en mijn orgasmes zijn intenser dan ooit nu ik zwanger ben. Alleen moet ik genoegen nemen met mij nvibrator, want Daan raakt me met geen vinger meer aan sinds ik zwanger ben.

‘Ik voelde me zo afgewezen’

Eerst dacht ik nog dat hij zich zorgen maakte over de baby. Al klom hij de eerste tijd nog wel gewoon op me. Maar na een maand of drie werd hij minder close. Als we het al deden, was het vlug en met het licht uit. Vaker nog wist hij zich eronder uit te draaien, door lang op te blijven of met smoesjes. Ik begreep het niet, tót ik weer eens naakt voor de spiegel stond. Trots keek ik naar mijn buik, die bol was geworden. Naar mijn vollere borsten. Zelfs mijn kont was dikker. Ik vond het prachtig, maar plotseling dacht ik: fuck! Zou deze nieuwe versie van mijn lijf hem soms tegenstaan?

Ik vroeg het die avond, terwijl hij voor de tv hing. ‘Nee joh,’ reageerde hij, zonder op te kijken. Hij zei het te vlug, z’n toon was te hoog. Mij hoefde hij niets wijs te maken. Ik voelde me zo afgewezen. In de zeik genomen ook. We wilden samen kinderen. Hij stond nog harder te trappelen dan ik. Dan wíst hij toch dat ik dikker zou worden? Wat dacht hij dan, dat mijn buik pas op de allerlaatste dag zou opzwellen? En na vijf jaar draait een relatie toch om meer dan uiterlijk alleen? En als ik nou moddervet was geworden of zo, maar dat was ik helemaal niet! Het werd een knallende ruzie.

‘Ik vind je gewoon niet geil meer,’ gaf Daan toe, na uren doorzagen. Die nacht heb ik hem naar de bank verbannen, terwijl ik in ons grote bed de ogen uit mijn hoofd huilde. Ik voelde me verraden. En onveilig, vooral dat eigenlijk. Natuurlijk ga ik na de bevalling proberen mijn oude figuur terug te krijgen. Maar dat het een must is, omdat mijn man anders geen stijve meer van mij krijgt, doet pijn. Wat als ik striae houd, cellulitis of een schildklierziekte krijg; ruilt hij me dan in?

Sinds de avond van de ruzie hebben we nooit meer seks gehad. Ik sta liever droog dan dat ik seks heb met een man met tegenzin. Ik help mezelf wel. Het is te hopen dat het straks, als de baby er is, allemaal weer goed komt. Ondertussen check ik geregeld zijn mobiel. Als blijkt dat hij ergens anders zijn heil zoekt, mag hij meteen zijn spullen pakken.’

Tekst Lydia van der Weide

