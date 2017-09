Zwanger? De ‘peanut ball’ zou je bevalling een stuk dragelijker kunnen maken

Als je in blijde verwachting bent, is de kans groot dat je op een roze wolk vertoeft. Babykleertjes kopen, de kinderkamer inrichten en je verheugen op de kleine spruit; heerlijk! Toch kijken veel vrouwen logischerwijs flink op tegen de bevalling. Bang voor de pijn? De zogenaamde ‘peanut ball’ zomaar eens voor verlichting kunnen zorgen.

Opblaasbare pinda

We horen je al denken: een peanut ball?! Juist, wij moesten het ook even twee keer lezen. Maar het bestaat dus echt. Wat het is? Zoals de naam al doet vermoeden, betreft het een opblaasbal in de vorm van een pinda, waarmee je oefeningen kunt doen. Deze bal zou ervoor kunnen zorgen dat bevallingen dragelijker en zelfs korter zijn.

Hoe dan?

Het werkt als volgt: ga op je zij liggen en plaats de bal tussen je benen. Deze houding stimuleert het openen van de bekken. En hoe meer je bekken opent, hoe gemakkelijker het is voor je kindje om naar buiten te komen.

Minder keizersnedes

Een studie gepubliceerd in de Journal of Perinatal Education, wijst uit dat er bij ziekenhuizen waar gebruik wordt gemaakt van een peanut ball, aanzienlijk minder keizersnedes uitgevoerd hoeven te worden.

Snellere bevalling

Ook zou de gemiddelde tijd van een bevalling verkort kunnen worden door het gebruik van deze wonderbaarlijke pinda. Bevallingen zouden maar liefst zo’n veertig minuten minder lang duren. En uit onderzoek in de Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing blijkt zelfs dat bevallingen door het gebruik van de peanut ball negentig minuten korter duurden.

Dit klinkt niet verkeerd, toch? Of het daadwerkelijk zoden aan de dijk zal zetten, kunnen we natuurlijk niet garanderen. Maar aangezien de peanut ball slechts 7 euro kost, zouden wij de gok wel wagen. Je kunt hem hier online bestellen.

Bron Pure Wow | Beeld iStock, Amazon