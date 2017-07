Zwanger? Er is nu Tinder voor babynamen

In verwachting? Dan ben je ongetwijfeld al druk met het bedenken van een naam. Da’s doorgaans geen makkelijke beslissing, want wat past nou het beste bij jouw aanstaande baby? Enter de app Babyname. Een soort Tinder voor ouders to be, waarbij je babynamen kunt swipen. Handig!

Inspiratie

Er bestaan natuurlijk al ontzettend veel boeken en sites, die je overladen met babynamen-inspiratie. Van typisch Hollandse namen, tot creatieve combinaties die je nog nooit hebt gehoord. Maar dat geeft soms alleen maar méér keuzestress. Precies daarom is Babyname gelanceerd.

Swipen

Het werkt zo. De app komt met allerlei suggesties voor babynamen, die je naar links of naar rechts kunt swipen – precies zoals je dat met Tinder doet. Naar links swipen is geen interesse in de naam, naar rechts swipen betekent dat je de naam wél mooi vindt voor je kindje. Jij en je partner kunnen dit allebei doen en wanneer jullie beiden een naam leuk vinden, is er een match.

Match

Hebben jullie een match met een naam, dan krijg je ook meteen de betekenis van die naam. Eén minpuntje: Babyname is een Engelstalige app, waardoor je geen typisch Nederlandse babynamen voorbij ziet komen. Geen Bram of Marieke dus, maar genoeg inspiratie en duidelijkheid in wat voor soort namen jullie allebei leuk vinden.

Bekijk onderstaande video voor meer uitleg.

Bron Nieuwsblad.be | Beeld iStock