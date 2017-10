Als zwanger worden maar niet lukt

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Zijn jij en je partner druk bezig om een kindje te krijgen, maar is het nog steeds niet raak? Zo is ook het geval bij VIVA-forummer annlucky, die sinds december zwanger probeert te raken. Op het forum vraagt ze om advies en support.

Aikidoka : ‘Het is helemaal niet raar dat je ervan baalt, maar als jullie volhouden is de kans groot dat jullie over zes maanden gewoon zwanger zijn. Ik hoop dat het snel gaat, maar veel anders dan volhouden kun je nu niet.’

: ‘Het is helemaal niet raar dat je ervan baalt, maar als jullie volhouden is de kans groot dat jullie over zes maanden gewoon zwanger zijn. Ik hoop dat het snel gaat, maar veel anders dan volhouden kun je nu niet.’ Happyapple : ‘Eventueel kun je ovulatietesten gebruiken om de kans te vergroten. Ik weet niet hoe regelmatig je cyclus is en hoe goed je die kent…’

: ‘Eventueel kun je ovulatietesten gebruiken om de kans te vergroten. Ik weet niet hoe regelmatig je cyclus is en hoe goed je die kent…’ Marilynne : ‘Mijn tip: accepteer dat je niet het type bent die ‘geniet’ van deze tijd of dit aspect nu in je leven. Ga er gewoon voor, trek die ovulatietesten en temp methodes en wat al niet gewoon lekker uit de kast. En probeer wel echt de seks leuk te houden, voor jullie beiden! Dat zal niet elke maand lukken en weet ook niet of dat wetenschappelijk bewezen is, maar ik denk stiekem wel dat het helpt als de seks leuk is. Bij mij hielp sarcastische humor met mn partner ook om de boel een beetje luchtig te houden Succes! Hoop dat het snel raak mag zijn!’

: ‘Mijn tip: accepteer dat je niet het type bent die ‘geniet’ van deze tijd of dit aspect nu in je leven. Ga er gewoon voor, trek die ovulatietesten en temp methodes en wat al niet gewoon lekker uit de kast. En probeer wel echt de seks leuk te houden, voor jullie beiden! Dat zal niet elke maand lukken en weet ook niet of dat wetenschappelijk bewezen is, maar ik denk stiekem wel dat het helpt als de seks leuk is. Bij mij hielp sarcastische humor met mn partner ook om de boel een beetje luchtig te houden Succes! Hoop dat het snel raak mag zijn!’ Babypink : ‘Probeer echt rustig te blijven. Ik kreeg ook een inzinking toen wij een half jaar bezig waren. Ik was er ontzettend druk mee bezig en ik kon nergens anders meer aan denken. Nu ben ik 35 weken zwanger en denk ik vaak terug aan die tijd en dat ik mezelf helemaal gek maakte met ovulatietesten en temperaturen. En dat is echt zonde!! Probeer te relaxen, hoe makkelijk dat ook klinkt. Het is zo zonde om je nu al druk te maken! Heel veel succes!’

: ‘Probeer echt rustig te blijven. Ik kreeg ook een inzinking toen wij een half jaar bezig waren. Ik was er ontzettend druk mee bezig en ik kon nergens anders meer aan denken. Nu ben ik 35 weken zwanger en denk ik vaak terug aan die tijd en dat ik mezelf helemaal gek maakte met ovulatietesten en temperaturen. En dat is echt zonde!! Probeer te relaxen, hoe makkelijk dat ook klinkt. Het is zo zonde om je nu al druk te maken! Heel veel succes!’ Cookie84: ‘Wat babypink ook zegt, probeer te relaxen! Klinkt heel makkelijk maar dit half jaar ben je straks zo vergeten. De tijd gaat echt snel.. lekker cliché ik weet het. De meeste stellen zijn met ongeveer een jaar zwanger, geniet nog van je tijd zonder kind, lekker impulsief avond/dag/ weekend uit. Wij zijn 5 jaar bezig geweest, na 4 jaar 2 miskramen gehad en in de MM gekomen, precies toen ik zou starten met behandeling kwam ik erachter dat ik spontaan zwanger bleek te zijn. Mijn dochter is net een jaar en in september komt de tweede alweer, verrassing ‘

