‘Zwangere vrouwen kunnen festivals beter mijden’

Als mommy to be wordt er van je verwacht dat je een hoop dingen laat. De no go-lijst voor zwangere vrouwen bestaat lang niet alleen uit alcohol drinken en roken, maar is door de jaren oneindig lang geworden. En er wordt nu weer iets aan toegevoegd: festivallen.

Met een baby in je buik kun je het best niet naar festivals met harde muziek gaan. Dat zegt audioloog Bart Vinck van de Universiteit van Gent. Hij vindt dat er meer aandacht besteed moet worden aan gehoorschade bij ongeboren kinderen. Volgens de universiteit komt dat probleem veel voor bij baby’s, maar zijn aanstaande moeders vaak niet bewust van de risico’s.

Baby’s kunnen gehoorschade al in de baarmoeder oplopen, doordat de buikwand nauwelijks lawaai tegenhoudt. “De oren zijn al na drie, vier maanden zwangerschap ontwikkeld. Bij 102 decibel, niet abnormaal bij een festival, krijgt zo’n ongeboren kind ook 97 decibel te verwerken,” zegt Vinck. Niet alleen het risico op gehoorschade zou festivallen gevaarlijk maken. Ook de de bloeddruk, de hartslag en adrenalinepeil van vrouwen stijgen bij blootstelling aan harde muziek. En ook dat is niet goed voor het kind.

Een woordvoerder van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam heeft aan RTL Nieuws laten weten dat er bij hen geen onderzoek bekend is. Wel had hij de demping van de buikwand iets hoger had ingeschat. Als het waar is, raadt het AMC zwangere vrouwen af om festivals te bezoeken.

