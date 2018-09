Zwangere vrouwen protesteren: fitness- en gezondheidsapps schieten tekort

Of je nu wilt afvallen, je conditie wilt verbeteren of spieren wilt kweken: overal bestaat tegenwoordig wel een applicatie voor. Je vult je lengte en gewicht in, noteert een doel en voilà: je nieuwe sport-/eet-/drinkmaatje is geboren. Toch leveren vrouwen nu kritiek op de beperkingen van dergelijke apps.

Een complimentje als je voor de derde keer in een week bent gaan sporten of een notificatie als je te lang geen water hebt gedronken: wellness-apps weten menig mens te motiveren/herinneren om gezond te leven. Maar hoe fijn ze voor het manvolk misschien ook werken: vaak zijn ze er niet op ingericht om het vrouwelijk lichaam optimaal te bedienen. Zo schieten apps tijdens de zwangerschap flink tekort, wat leidt in een shitload aan onterechte notificaties en waarschuwingen dat je te veel gewicht aankomt en meer moet bewegen.

Gebrek aan pregnancy mode

Dat een hoop vrouwen zich rot ergeren aan het slechte aanpassingsvermogen van de applicaties, blijkt als schrijver Swapna Krishna op Twitter klaagt over het ontbreken van een ‘pregnancy mode’ in haar workout-apps. Belachelijk, vindt ze. Of je als app nu in de start-upfase zit of niet: er is nooit een geldig excuus. ‘Apps die letterlijk de helft van de populatie achterstellen zijn geen succesvolle apps. Mannen zouden – ook voor start-ups – niet de maatstaf moeten zijn,’ zo schrijft ze.

Hey tech developers: It’d be really nice if you put a “pregnancy mode” in your weight/training/workout etc. apps. I’m getting really tired of my smart scale and exercise apps yelling at me for weight gain/decreased activity. — Swapna Krishna (@skrishna) August 30, 2018

I’m not talking about small developers either. My @apple Watch is reminding me daily about my fitness goals. I was meeting them until about two weeks ago, now it’s a lot more difficult. No way to pause the notifications, I have to turn them off entirely. — Swapna Krishna (@skrishna) August 30, 2018

Getting a lot of questions re: "well, should pregnancy mode just shut off notifications?" NO. I want to be able to track my weight gain during pregnancy and whether or not it's healthy! — Swapna Krishna (@skrishna) August 31, 2018

Herkenning

Krishna blijkt niet de enige te zijn met dit probleem. Massaal reageren andere vrouwen met vergelijkbare verhalen. Zo schrijft Allison O’Mahony dat ze vanwege haar zwangerschap is gestopt met haar app ‘MyFitnessPal’. Tot haar spijt, want nu zou het ‘juist belangrijker dan ooit zijn’ om ‘m te gebruiken. Ook veel andere verhalen passeren de revue.

Omg yes!!! I had to stop logging my weight in @MyFitnessPal because of this. Which is too bad because I generally find the app really helpful for tracking my food/weight/exercise, and it’s kind of more important than ever right now! — Allison O'Mahony (@kniterations) August 31, 2018

Hahah my “smart” scale decided I was my husband during my third trimester 🤷‍♀️ — Nicole Man Gai (@nicolemangai) August 30, 2018

Or new parent mode. My @Fitbit is telling me I don’t get enough sleep 😭🤣 — DamnFineCoffee☕️ (@kamclean250) August 30, 2018

My period tracker finally added a “I’m pregnant” function… and it still gives me monthly updates of likely fertile days. Uh, THINK I’ve got that covered, actually! 🤰 — Ms Laurie (@laurie_ms) August 30, 2018