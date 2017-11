Zwangerschapshormonen: huilen om de kleinste dingen

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Herken je dat? Dat je moet huilen omdat er tomaat op je broodje zat terwijl je had gevraagd om die eraf te laten. Of super kwaad worden op je vriend zonder reden. Forummer Fresiaatje vraagt ze zich af of andere mensen ook gekke dingen doen door zwangerschapshormonen, of snel moeten huilen.

Winniewel : ‘Ik kon niet slapen vanwege trek in oliebollen. Om 1 uur s’nachts ben ik toen nog oliebollen gaan bakken. Toen ik klaar was hoefde ik ze niet meer en ben ik in slaap gevallen. Mijn man had niks gemerkt en zag ’s morgens stomverbaasd een schaal oliebollen staan.’

: ‘Ik kon niet slapen vanwege trek in oliebollen. Om 1 uur s’nachts ben ik toen nog oliebollen gaan bakken. Toen ik klaar was hoefde ik ze niet meer en ben ik in slaap gevallen. Mijn man had niks gemerkt en zag ’s morgens stomverbaasd een schaal oliebollen staan.’ Proudmama33 : ‘Huilend tegen de poes verteld dat ik het zo erg vond dat ik haar de kans had ontnomen om moeder te worden. De poes was namelijk gesteriliseerd.’

: ‘Huilend tegen de poes verteld dat ik het zo erg vond dat ik haar de kans had ontnomen om moeder te worden. De poes was namelijk gesteriliseerd.’ Lux. : ‘Elke nacht word ik wakker om te controleren of mijn man nog leeft. Want wat nou als hij dood zou gaan zo vlak voor de bevalling. Ik bedoel: wat moet ik dan in gódsnaam?!’

: ‘Elke nacht word ik wakker om te controleren of mijn man nog leeft. Want wat nou als hij dood zou gaan zo vlak voor de bevalling. Ik bedoel: wat moet ik dan in gódsnaam?!’ Robyn89 : ‘Ik heb de snijplank met appel en al vloekend in de vuilnisbak gegooid, want de appel wou niet goed schillen.’

: ‘Ik heb de snijplank met appel en al vloekend in de vuilnisbak gegooid, want de appel wou niet goed schillen.’ OldWood : ‘Toen ik met verlof was, ging de deurbel en stond er een Jehova aan de deur. De man wilde een heel betoog gaan houden over zijn geloof en toen ik hem toebeet dat ik daar niet op zat te wachten, vroeg hij of ik dan in de hel wilde belanden. Mijn antwoord toen was, zonder erover na te denken: ‘Lekker warm daar.’

: ‘Toen ik met verlof was, ging de deurbel en stond er een Jehova aan de deur. De man wilde een heel betoog gaan houden over zijn geloof en toen ik hem toebeet dat ik daar niet op zat te wachten, vroeg hij of ik dan in de hel wilde belanden. Mijn antwoord toen was, zonder erover na te denken: ‘Lekker warm daar.’ Wintertime16 : ‘Dagen zeuren om een kaasbroodje en toen mijn vriend ze gekocht had, had ik er geen trek meer in.’

: ‘Dagen zeuren om een kaasbroodje en toen mijn vriend ze gekocht had, had ik er geen trek meer in.’ dolfijntje01 : ‘Ik huil ook echt om alles. Laatst zag ik een vrachtwagen met zijn koplampen ‘dankjewel’ signaleren naar een andere vrachtwagen die aangaf dat hij ruimte genoeg had om voor te gaan. Zo lief! Ik schoot helemaal vol. Mijn man zat mij heel verbaasd aan te kijken toen hij vroeg waarom ik zo moest huilen.’

: ‘Ik huil ook echt om alles. Laatst zag ik een vrachtwagen met zijn koplampen ‘dankjewel’ signaleren naar een andere vrachtwagen die aangaf dat hij ruimte genoeg had om voor te gaan. Zo lief! Ik schoot helemaal vol. Mijn man zat mij heel verbaasd aan te kijken toen hij vroeg waarom ik zo moest huilen.’ minnimouse : ‘Ik kan dan vaak onredelijk ben en ga ruzie zoeken. En het ergste is dat ik het op dat moment wéét maar er niet mee kan stoppen. Stom he?’

: ‘Ik kan dan vaak onredelijk ben en ga ruzie zoeken. En het ergste is dat ik het op dat moment wéét maar er niet mee kan stoppen. Stom he?’ Charlar2: ‘Het ergste vond ik de vergeetachtigheid net na de bevalling. Zo heb ik een keer bij het consultatiebureau gezeten en was ik de naam van mijn baby vergeten. Op het dossier wat op het bureau lag kon ik de naam gelukkig weer lezen. Kennelijk kwam ik toch wel wat verward over, want de arts heeft wel tien keer gevraagd of het wel goed met me ging.’

Beeld: Sanoma Beeldbank