Zware baan? Dat kan de mentale gezondheid van je kinderen in gevaar brengen

Als je een baan hebt die veel van jou en je gezin vergt, moet je oppassen dat dat de mentale gezondheid van je kinderen niet in gevaar brengt. Dat concluderen wetenschappers van de Australian National University.

Banen waarbij de werkdruk hoog is, waarbij lange uren worden gemaakt en waarbij veel onzekerheid is over de baan, worden in dit onderzoek gezien als ‘zware banen.’ Mogelijk brengen die banen de mentale gezondheid van kinderen in gevaar, zo blijkt uit het tienjarig onderzoek onder 2.500 Australische stellen en hun kinderen in de leeftijd 4 tot 5 jaar en 12 tot 13 jaar. De resultaten van het onderzoek werden onlangs gepubliceerd in Social Science & Medicine.

Risico

Kinderen wier ouders moeite hebben met het vinden van een goeie balans tussen werk en privé lopen het grootste risico, zegt hoofdonderzoeker Huong Dinh. ‘Als ouders moeite hebben met het combineren van verplichtingen voor werk en het gezin, worden ze moe, gestrest, chagrijnig en ongelukkig,’ aldus Dinh. ‘Dat heeft invloed op de gezinsrelaties en het welzijn van de kinderen.’ Zes van de tien koppels had weleens moeite met het vinden van die balans. Een op de zeven stellen maakte eerder langdurige perioden mee waarin een van de ouders de balans kwijt was.

Gevolgen