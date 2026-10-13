Mandy (35) is militair: ‘In Libanon zat ik dagenlang in bunkers, dat bracht me veel’ 

Dit keer spreken we Mandy Heeren (35), die al elf jaar als officier bij de Koninklijke Landmacht werkt. Om de drie jaar wisselt ze bij Defensie van functie: dat is standaard, zodat iedereen zich breed kan ontwikkelen.

Van de kazerne in Utrecht tot Libanon

Mandy is al haar hele leven bekend met Defensie: haar opa, vader, broer én schoonzus werken ervoor. "Het zit in mijn bloed. Mijn vader was vroeger weleens een half jaar weg op uitzending. Dat voelde heel normaal voor mij."

Maar het is niet zo dat ze er daarom ook is gaan werken. "Toen ik zelf meer van de wereld ging zien, zag ik hoe oneerlijk het verdeeld is. Wij hebben veel geluk met hoe wij in Nederland leven. Ik wilde de wereld daarom een stukje veiliger en vrediger maken. Met mijn eigen handen kan ik al een verschil maken."

Nu zit ze op de kazerne in Utrecht, waar ze zich bezighoudt met de militairen die in het buitenland zijn geplaatst. "In principe is het een kantoorbaan, maar als militair moet je altijd bereid zijn om uitgezonden te worden. Nu al helemaal als je kijkt naar de huidige situatie in de wereld", vertelt Mandy. Als het zover is, krijgt ze dat ruim van tevoren te horen. "Juist die uitzendingen voelen voor mij als het echte werk: daarom koos ik voor dit beroep."

Knuffels van kinderen

Mandy's laatste missie was in Libanon en duurde ruim twaalf maanden. Daar werkte ze als Military Gender Advisor (adviseur op het gebied van gender en inclusie) voor de Verenigde Naties. Ze ging daarvoor onder meer mee op patrouilles. "De bevolking was blij dat wij vanuit de VN door de dorpen reden, want dat betekende dat er geen bombardementen zouden zijn. Dan waren ze dus even veilig. Kinderen renden naar mij toe om een knuffel te geven. Maar ik ging ook weleens mee naar weeshuizen om kinderen een fijne middag te bezorgen."

Dagenlang in bunkers

Ze hielp daar andere mensen, soms met gevaar voor eigen leven: tijdens haar uitzending escaleerde de veiligheidssituatie enorm. "Het werd heel gevaarlijk. We zijn vaak doelwit geweest van aanvallen, omdat de grens tussen de strijdende partijen vervaagde. Hierdoor zaten wij in de weg, waardoor er zelfs raketten in ons kamp terechtkwamen. Ook hadden we nauwelijks contact meer met de buitenwereld: bijna alle netwerktorens waren weggebombardeerd. Ik wist niet hoelang het nog zou duren. Die onzekerheid zorgde ervoor dat ik angstig werd. Op zo'n moment hield ik me vast aan wat ik had geleerd bij de trainingen.

Soms zat ik dagenlang in bunkers. Dat heeft me veel gebracht: als alles eromheen wegvalt, gaat het niet meer om uiterlijkheden of welke diploma's je hebt, maar zit je er echt als jezelf. Sindsdien maak ik me niet meer druk om kleine dingen, zoals een presentatie, want ik weet dat het hoe dan ook goedkomt. Nadat ik zulke heftige en nare dingen heb gezien, is alles relatief."

Schuldgevoel richting het thuisfront

In zo'n periode laat ze thuis mensen achter. "Voor hen is het misschien nog wel spannender. Als een situatie zo escaleert, zoals in Libanon, vind ik het lastig om mijn thuisfront daarin mee te nemen. Zeker als het contact verslechtert. Ik loop altijd met een stukje schuldgevoel richting mijn ouders.

Na twee maanden in Libanon strandde ook mijn relatie in Nederland – ik weet niet of de missie daar helemaal aan te wijten is, maar het is me nog niet gelukt om het goed te combineren. Bij dates merk ik dat het lastiger is om iets op te bouwen, omdat er een kans bestaat dat ik lang van huis zal zijn."

Vrouw zijn bij Defensie

Toch weegt het verschil kunnen maken voor haar zwaarder – iets wat ze ook belangrijk vindt binnen Defensie zelf. "In het begin moest ik mezelf als vrouw aanpassen aan de organisatie, want het is een overwegend mannelijke organisatie. Ik deed me stoerder voor dan ik was of lachte mee met grapjes die ik niet grappig vond. Als vrouw merkte ik dat ik me harder moest bewijzen.

Helaas krijg ik vaak lelijke comments – vaak over mijn uiterlijk. In januari schreef ik een boek over mijn tijd in Libanon. Van overwegend mannelijke collega's kreeg ik reacties dat ze iets van mijn media-aandacht vonden. Onder een podcast kreeg ik de opmerking: 'Goed verhaal, nu weer terug naar de keuken.' En toen ik mascara droeg, kreeg ik te horen: 'Barbie, haal dat spul van je kop.'

Volgens hen voldoe ik niet aan het standaardbeeld dat ze van een militair hebben (jonge mannen die met een zware rugzak vooraan lopen), maar dat vind ik onzin. Ik weet dat ik mezelf niet meer anders voor hoef te doen en wil laten zien dat je gewoon jezelf kunt zijn. Defensie spreekt zich er gelukkig ook over uit. Ze willen dat er juist meer vrouwen komen werken."

Gebeurtenissen mee naar huis nemen

"Wat mensen nog weleens vergeten? Dat je een militair pak, helm of vest kunt dragen, maar nog altijd mens bent. Ik vind het ook gewoon fijn om uit eten te gaan met vriendinnen, de natuur in te gaan, een matcha te halen en jurken en hakken te dragen", zegt Mandy. "Maar tuurlijk gaan de nare dingen die je ziet en meemaakt onder je huid zitten. Net als de narigheden die mensen online tegen je roepen."

Zo kon ze haar tijd in Libanon moeilijk verwerken. "In zo'n gebied sta je constant aan, maar in Nederland lukte het me niet om dat los te laten. Ik sliep slecht en schrok al als er een deur dichtsloeg: in Libanon was ik constant op mijn hoede voor geluiden, want misschien kwam er wel een bombardement. In mijn lijf voelde ik daarna veel spanning. Ik sliep met mijn kaken op elkaar en gebalde vuisten. Ik ben hiervoor langer in gesprek gegaan. Tijd heelt."

Levens achter militairen

"We praten veel over militairen, oorlogen en alle conflicten in de wereld, maar al die mensen hebben een familie thuis. Ze hebben misschien wel kinderen, dromen en willen ook lekker uitslapen op een zondag of ergens een broodje eten", besluit Mandy. "Er zit nog zóveel achter het beeld dat mensen kunnen hebben bij militairen."