Mariëlle (42) wordt bewust alleenstaande moeder: ‘Ik moest afscheid nemen van het ideale plaatje’

De één droomt er als klein meisje al van om moeder te worden, bij Mariëlle begint dat op haar 31e. "Ik kreeg rammelende eierstokken. Bij kinderwagens kreeg ik een vertederend gevoel en de baby's van vriendinnen vond ik lekker ruiken", zegt ze. Op dat moment werkt ze fulltime (en soms nog een paar uur meer) én heeft ze een relatie met iemand met wie ze ook samenwoont, graag reist en spontane dingen doet.

Mentaal was ze nog niet helemaal ready om moeder te worden. "Bij vriendinnen zag ik hoe kinderen op een bepaalde manier je vrijheid kunnen inperken. Bovendien was ik bang om fouten te maken. Aan kinderen beginnen is iets groots. Het is life-changing."

"In de jaren daarna durfden mijn toenmalige vriend en ik samen niet de volgende stap te zetten", vertelt Mariëlle. Onder meer daardoor verbreken ze samen de relatie op haar 34e. "Het was confronterend, omdat we al zo lang samen waren. Maar ik wist ook: ik word er niet jonger op en was bang om spijt te krijgen. Ik voelde een leeftijdsdruk. Kinderen krijgen was nu of nooit. Ik werd nieuwsgierig naar dat kleine wezentje. Wat is het voor iemand? Hoe ziet-ie eruit?"

Kinderwens verkennen

Eerst heeft ze tijd nodig om haar liefdesverdriet te verwerken, maar daarna wil ze de mogelijkheden voor haar kinderwens verkennen. "Wil ik het proberen met een donor? En dan met een bekende of onbekende? Of doe ik het met een gaykoppel? En is adoptie een optie voor mij? Misschien kan ik wel mijn eitjes invriezen om tijd te winnen?"

Over dat laatste laat zij zich inlichten. "Ik kwam erachter dat het in Nederland niet wordt vergoed als je geen relatie hebt. Ze zien dat als een sociale reden en dan betaal je het dus helemaal zelf. Maar het is best duur: één punctie, het spuiten van de hormonen en alles wat daarbij komt kijken, is rond de vijfduizend euro – ze raden aan om er drie te doen."

Invriezen eicellen

Het financiële is een behoorlijke hobbel op de weg. Op haar 38e besluit ze het toch te doen. "Ik vond het een pittig traject. Naast de vele gesprekken moest ik hormonen in mijn eigen buik spuiten. Dat deed wat met mijn stemming", zegt Mariëlle. Daarna worden haar eicellen 'geoogst'. "Bij mijn eerste punctie ging ik alleen. Nou, dat had ik onderschat. Die naald is dertig centimeter en voor mijn gevoel een halve centimeter breed. Ze prikken dwars door je baarmoederwand heen. Ik ging echt kapot van de pijn. Bij de tweede probeerde ik het mezelf zo comfortabel mogelijk te maken. Ik nam een vriendin én mijn knuffel mee en zette muziek op."

Ze besluit het bij die twee puncties te laten. "Ik heb dertien eicellen kunnen invriezen. Dat vond ik best weinig, want ze zeggen dat je voor één baby twintig eicellen nodig hebt. Ik stak er veel effort én geld in, maar wist niet of het zou lukken. Een donor kost mij ook geld. Het had mij al vijftien- tot twintigduizend euro gekost voordat de baby er überhaupt was."

Swipen tussen donoren

Na haar puncties gaat ze op zoek naar een donor. Een die ze niet kent. "Het was voor mij de meest overzichtelijke en heldere keuze, omdat ik op deze manier de vrijheid houd. Zo hoef ik geen rekening te houden met een andere familie."

Via een fertiliteitskliniek komt ze in contact met spermabanken. "Ik vergelijk het altijd met een catalogus: je ziet allemaal babyfoto's van hoe de donoren eruitzagen als baby. Hoe ze er nu uitzien? Dat zie je alleen via een getekend portret. Verder zie je hun medisch dossier, opleidingsniveau, hobby's en werk. Ook hebben ze een brief aan hun toekomstige kinderen geschreven.

Het is eigenlijk hetzelfde als wanneer je gaat daten of in de kroeg staat... Je gaat als eerste af op wat je er het leukst uit vindt zien. Bij de kliniek adviseren ze ook om een donor uit te zoeken die qua uiterlijk op jou lijkt. Ik ben er wel vier, vijf maanden mee bezig geweest. Bij een van de brieven moest ik huilen. Dat gaf mij de doorslag om voor die donor te kiezen."

Tweede keer meer geluk

Bij haar eerste zwangerschap wil ze het op de meest natuurlijke manier proberen, dus zonder de ingevroren eicellen. Na een paar weken stopt deze. "Ik voelde een dropdown in hormonen en vond dat heftig om te ervaren. Daarom heb ik ook even gewacht met het opnieuw proberen. Ik was niet zozeer bang dat het de volgende keer weer zou mislukken, maar meer of ik de hormonen wel zou aankunnen", zegt Mariëlle.

Ruim een jaar later probeert ze het nog een keer. Dit keer met de eicellen die ze heeft laten invriezen. "De artsen deden het donorzaad bij mijn eitjes om te kijken welke eitjes zich doorontwikkelen tot een blasto, een dag vijf embryo. De bevruchting vindt dan buiten je buik plaats. Vervolgens plaatsen ze die terug. Bij mij gebeurde dat op een maandag, dus die dag ervoor wist ik: vanaf morgen ben ik in verwachting. Het is alleen de vraag of het vruchtje gaat innestelen en blijft zitten."

Als ze een paar dagen later enorme krampen krijgt, weet ze: "Ik ben zwanger. Het kon niet anders. Na anderhalve week werd ik opeens heel misselijk. Ik haalde een vroege zwangerschapstest, die gelijk twee strepen gaf. Ik was heel blij. Het voelde alsof het nu moest gebeuren."

Afscheid van een bepaald beeld

Inmiddels is ze zes maanden zwanger. "Mijn vriendinnen willen mij met alles helpen; de laatste weken blijft een vriendin logeren en de eerste weken komen mijn broer en schoonzus helpen. Die sociale steun is heel fijn als je het alleen doet. Ze hebben mij de hele weg hiernaartoe bijgestaan.

Mijn ouders vonden het nog wel lastig. Mijn moeder heeft een hersenziekte en meerdere hersenbloedingen gehad. Af en toe vraagt ze nog: heb je geen vriendje? Dat heb ik al een paar keer uit moeten leggen. Mijn vader vond het idee van een donor ingewikkeld. Ik kom uit een klein, agrarisch dorp. Het was overzichtelijker geweest als ik begin twintig met een zoon van een agrariër was getrouwd. Maar ze vinden het nu ook leuk. Ze zien dat ik een grote buik heb. Ik denk dat het er straks niet meer toe doet."

Tekst loopt door onder de afbeelding.

"Ik had eerst ook een bepaald plaatje in mijn hoofd, hoor", zegt Mariëlle. "Van jongs af aan hoor je al over het ideale beeld van een man en een vrouw in een gezin. Ik moest daar ook afscheid van nemen. Hoewel ik volledig achter mijn keuze sta, word ik er soms nog mee geconfronteerd. Laatst was ik bij een bevallingscursus waar allemaal stellen waren. Ik besefte dat ik het helemaal alleen doe en het met niemand kan delen. Op andere momenten voel ik me juist sterk en empowered. Het heeft beide kanten van de medaille, denk ik."

Alice in Wonderland

Gelukkig heeft ze genoeg hulp om haar heen. Ze gaat de laatste maanden van de zwangerschap in. "Ik kan niet wachten om te weten hoe mijn zoontje eruitziet, wat voor karakter hij heeft en om hem te leren kennen. Het voelt alsof ik Alice in Wonderland ben: straks word ik wakker in een wereld die voor de helft nog hetzelfde is, maar ook heel anders.

Ik weet dat het niet één grote roze wolk gaat zijn, maar dat is misschien ook het voordeel van iets ouder zijn. Ik heb er lang over nagedacht en het was een lang traject, dus ik ben mij behoorlijk bewust van deze keuze."

Aan anderen die nog midden in het traject zitten, geeft ze mee: "We zijn zo geconditioneerd met bepaalde beelden van hoe dingen moeten gaan in het leven, maar laat die plaatjes los. Laat je niet beïnvloeden door wat je denkt dat hoort volgens de omgeving. Als je dat loslaat, kunnen er juist hele mooie dingen ontstaan."