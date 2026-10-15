Marije Bruinsma maakt feministische pop: ‘Ik ben nooit goed geweest in me aanpassen’

Stel je eens voor dat iemand tegen je zegt: ‘Joh, ik heb echt helemaal niets tegen hetero's, hoor. Maar moeten ze dat nou zo in het openbaar laten zien? Ze indoctrineren ons daarmee.’ Of dat er wordt geklaagd over al die heteroseksuele mensen op televisie. Voelt dat een beetje gek? Mooi. Dat is precies waar Marije Bruinsma met haar nieuwe nummer Ieuw een Hetero naartoe wil. ‘Het is absoluut geen aanval op heteroseksuele mensen’, vertelt ze. ‘Het is een grap. Maar door die opmerkingen om te draaien, hoor je pas hoe absurd ze eigenlijk zijn.’

Wie Marije Bruinsma een beetje kent van sociale media, weet dat ze niet vies is van een provocerend nummer hier en daar. De zangeres, die zichzelf omschrijft als een popicoon en feministische cultleider, brak in 2020 door op TikTok met Het Baarmoederlied. Daarna volgden nummers als Tikkie na de Seks en Seksdroom over Thierry. Inmiddels heeft ze op Lowlands gestaan, speelde ze in Paradiso en werkt ze aan haar eerste album. Allemaal best indrukwekkend voor iemand die ooit te horen kreeg dat ze beter een ander beroep kon kiezen.

‘Mijn stem was te zwak’

Er was namelijk één probleem: Marije heeft een gat in haar stemband, waardoor zingen haar niet gemakkelijk afgaat. ‘Toen ik een muziekopleiding ging doen, kreeg ik te horen dat mijn stem te zwak was. Ik moest daar weg. Iedereen raadde het me eigenlijk af om zangeres te worden.’ Dan maar theater, dacht ze. Ze volgde een mbo-theateropleiding, studeerde aan de HKU in Utrecht en ging daarna naar de Koningstheateracademie. ‘Ik heb twaalf jaar gestudeerd. Mijn moeder is arts en die heeft net zo lang gestudeerd. Ik had inmiddels dokter kunnen zijn.’

Dat haar stem niet perfect is, vindt ze inmiddels geen reden meer om het niet te proberen. ‘Ik ben geen Beyoncé en ik kan niet allerlei geweldige uithalen doen. Maar ik kan wel performen, muziek maken en een publiek opzwepen. Volgens mij is dat genoeg.’ And it shows, want in 2020 ging Het Baarmoederlied hartstikke viral. Niet mee bekend? Kijk 'm hieronder maar eens.

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Een seksdroom over Thierry Baudet

In de jaren daarna bouwde Marije een trouwe schare fans op met haar brutale, feministische liedjes. Neem Seksdroom over Thierry. ‘Een vriendin vertelde me dat ze had gedroomd dat ze seks had met Thierry Baudet. En in die droom was het ook nog heel romantisch. Ze gingen samen naar de dierentuin’, vertelt Marije. ‘Ik vond dat verwarrende gevoel zo herkenbaar. Dat je iemand verschrikkelijk vindt, maar tegelijkertijd ergens begrijpt dat diegene iets charismatisch heeft. Juist dat maakt zulke mensen gevaarlijk.’

Niet iedereen kon om haar humor lachen. Zeker online krijgt Marije regelmatig nare reacties, vaak van mannen die weinig kunnen waarderen aan haar teksten over seks en feminisme. ‘Ik ben altijd al uitgesproken geweest. Ook vroeger had ik dat mensen me óf heel leuk vonden, óf echt verschrikkelijk. Ik heb periodes gehad waarin ik werd gepest, maar ook plekken waar ik juist populair was. Ik ben nooit heel goed geweest in me aanpassen.’

De bekendheid maakte de reacties alleen zichtbaarder. ‘Op TikTok kwamen mijn filmpjes op een gegeven moment vooral terecht bij heel boze mensen. Daar heb ik natuurlijk niets aan. Die gaan toch niet naar mijn muziek luisteren.’ Toch gaat ze soms bewust het gesprek aan. ‘Ik hoef die mensen niet per se te overtuigen. Maar als jongeren al die haatreacties lezen, kunnen ze gaan denken dat het normaal is om zo over vrouwen te praten. Ik wil laten zien dat niet iedereen het daarmee eens is.’

Al die hetero's op tv

Haar nieuwste nummer Ieuw een Hetero schreef Marije al zo'n drie jaar geleden. Een van haar beste vrienden werd destijds bijna dagelijks uitgescholden vanwege zijn geaardheid. ‘Ik dacht steeds: waarom? Laat hem gewoon met rust. Als je het niet wilt zien, kijk je toch de andere kant op?’

Het nummer speelt met opmerkingen die queer mensen maar al te vaak krijgen. Dat ze hun geaardheid vooral niet te veel moeten laten zien. Of dat kinderen door alle queerrepresentatie zouden worden beïnvloed. ‘Mensen zeggen dat we worden geïndoctrineerd met queer mensen op televisie. Maar als ik de tv aanzet, zie ik nog steeds veel meer hetero's. Ik hoor nooit iemand zeggen dat we worden geïndoctrineerd met heteroseksualiteit.’

Toch twijfelde Marije lang of ze het nummer moest uitbrengen. ‘Ik ben zelf bi, maar ik heb niet dezelfde ervaringen als veel andere queer mensen. Ik word bijvoorbeeld niet op straat lastiggevallen. Dus ik vroeg me af: ben ik wel de juiste persoon om dit te zeggen?’

Uiteindelijk waren het dragqueens die haar over de streep trokken. ‘Ik speelde het nummer al tijdens optredens en meerdere dragqueens vroegen of ze het mochten lipsyncen. Toen dacht ik: als ik het uitbreng, wil ik het ook echt voor hen maken. Dat het niet alleen mijn liedje is, maar iets waarmee zij hun verhaal kunnen vertellen.’

Samen met haar producer maakte ze er een uitgesproken hyperpopnummer van. Bij uitstek geschikt voor een lip sync for your life. De reacties zijn volgens Marije hartverwarmend. ‘Ik heb zoveel lieve berichten gekregen. Mensen maken er hun eigen video's en lipsyncs bij. Het voelt daardoor alsof het nummer niet meer helemaal van mij is, maar van iedereen. Dat vind ik heel bijzonder.’

Sexy zijn is óók feministisch

Wie Marije op het podium ziet, ziet veel roze, opvallende outfits en een flinke dosis zelfverheerlijking. Ze noemt zichzelf niet voor niets een bimbocore-feminist. ‘De bimbo is het stereotype van de sexy, domme vrouw. Bimbocore begon als een satirische stroming waarin vrouwen met dat beeld gingen spelen. Inmiddels gaat het voor mij vooral over dat je als vrouw sexy mag zijn zonder dat je dat voor mannen doet.’

Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar volgens Marije wordt vrouwelijkheid ook binnen het feminisme nog regelmatig langs een meetlat gelegd. ‘Er zijn vrouwen die kritiek hebben op Sabrina Carpenter of Beyoncé omdat ze te bloot gekleed zouden zijn. Terwijl Beyoncé ontzettend veel heeft bereikt, haar eigen muziek uitbrengt en zoveel zelf in handen heeft. Waarom zou dat minder waard zijn omdat ze weinig kleding draagt? Als jij je helemaal wilt bedekken, moet je dat doen. Als je je bloot wilt kleden, moet je dat ook doen. Het gaat erom dat je zelf bepaalt wat je met je lichaam doet.’

Zelfverheerlijking op topniveau

Ondertussen werkt Marije aan haar debuutalbum Zelfverheerlijking op topniveau, dat in het voorjaar van 2027 moet verschijnen. Daarop kiest ze bewust voor elektronische muziek, gemaakt met producer ARTYMA. ‘Er komt bijvoorbeeld een nummer met hardstyle. Dat is zo'n hard genre, en het lied gaat juist over alle luide vrouwen die altijd te horen krijgen dat ze zachter moeten doen. Ik dacht: daar moet gewoon de allerhardste muziek onder.’

Het album is volgens Marije vooral een reactie op de verwachtingen waarmee vrouwen nog altijd te maken krijgen. ‘Je mag tegenwoordig van alles doen, maar je moet wel bescheiden blijven. Ik heb dat nooit zo begrepen. Waarom zou ik niet gewoon mijn ruimte mogen innemen?’

Dat ze nu op grote podia staat, is voor haar ook een kleine overwinning op iedereen die vroeger dacht dat ze het niet zou redden. ‘Ik heb ADHD en ik heb vaak meegemaakt dat mensen niet in me geloofden. Op een gegeven moment dacht ik: nou, als jullie niet in mij geloven, dan geloof ik wel in mezelf. Ik ben nooit heel goed geweest in me aanpassen. Maar daardoor kom je uiteindelijk wel terecht bij de mensen die je leuk vinden zoals je bent.’

‘Ieuw een Hetero’ van Marije Bruinsma is nu overal te beluisteren. Haar debuutalbum ‘Zelfverheerlijking op topniveau’ wordt in het voorjaar van 2027 verwacht.