Meer salaris? Dit moet je volgens een psycholoog vooral niet doen tijdens salarisonderhandelingen

"Veel mensen vinden salarisonderhandelingen ongemakkelijk, omdat je op zo'n moment echt voor jezelf moet opkomen", zegt Simmes. "Je moet durven uitspreken wat je waard bent en wat je graag zou willen verdienen. Er komen dan belemmerende gedachten naar boven, zoals: vraag ik niet te veel? Vinden ze me dan niet brutaal? Wat als mijn werkgever nee zegt? Die gedachten kunnen je onzeker maken, waardoor je het gesprek liever uitstelt of uiteindelijk helemaal niet aangaat."

Bovendien vinden velen het lastig om over geld te praten. "Ze willen niet hebberig overkomen of de relatie met hun werkgever onder druk zetten. Toch is het belangrijk om te beseffen dat een salarisonderhandeling een heel normaal onderdeel is van je loopbaan. Je vraagt niet zomaar om meer geld, maar gaat het gesprek aan over de waarde die je toevoegt aan een organisatie."

De meest gemaakte fouten

Een goede voorbereiding is ontzettend belangrijk – de meest gemaakte fout is dan ook om dat niet te doen. "Hoe beter je weet wat een functie waard is, hoe zelfverzekerder je het gesprek ingaat. Kijk bijvoorbeeld op vacaturesites naar vergelijkbare functies en bijbehorende salarissen. Informeer eventueel bij mensen in je netwerk wat gebruikelijk is en bekijk de cao of salarisschalen als die van toepassing zijn. Houd daarbij rekening met je werkervaring, opleidingsniveau, verantwoordelijkheden en eventuele specialistische kennis."

Toch ziet Simmes dat mensen zichzelf regelmatig onderschatten. "Ze zijn bang om te veel te vragen en noemen daarom een lager bedrag dan ze eigenlijk zouden willen verdienen. Een andere veelgemaakte fout is dat mensen hun salariswens onvoldoende onderbouwen. Ze geven bijvoorbeeld aan dat ze meer willen verdienen omdat hun vaste lasten zijn gestegen. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar voor een werkgever is het veel overtuigender wanneer je kunt uitleggen welke waarde je toevoegt aan de organisatie."

"Ook zie je dat mensen te snel akkoord gaan met het eerste aanbod. Ze zijn blij dat ze de baan hebben gekregen en durven vervolgens niet meer te onderhandelen, terwijl daar soms nog ruimte voor is."

Bedenk drie bedragen

Dus hop: we gaan die ruimte benutten. "Ik zou ambitieus inzetten tijdens de onderhandeling. Durf iets hoger te gaan dan het bedrag waarop je uiteindelijk wilt uitkomen, zolang je dit goed kunt onderbouwen. Het is daarbij belangrijk dat je voor jezelf drie bedragen bepaalt: je ideale salaris, het bedrag waar je tevreden mee bent en de ondergrens waaronder je de overstap niet wilt maken."

"Stel dat je graag € 3.500 bruto per maand wilt verdienen, dan kun je bijvoorbeeld inzetten op € 3.700 of € 3.800, mits dat past bij de functie en de markt. Zo creëer je wat onderhandelingsruimte."

Maar niet alleen het bruto maandsalaris is belangrijk. "Neem ook de secundaire arbeidsvoorwaarden mee, zoals vakantiedagen, pensioen, reiskostenvergoeding, thuiswerkmogelijkheden, opleidingsbudget en doorgroeimogelijkheden."

Huidig salaris

Het kan voorkomen dat nieuwe, potentiële werkgevers vragen om je huidige salaris. "Je hoeft het niet te vertellen – net zoals je niet je loonstrook hoeft te laten zien. Volgens de NVP Sollicitatiecode hoort een werkgever hier niet naar te vragen. Het is prima om aan te geven dat je deze informatie liever niet deelt. Je huidige salaris hoeft namelijk helemaal niet te bepalen wat je bij een nieuwe werkgever gaat verdienen."

"Wat ik in de praktijk regelmatig zie, is dat werkgevers al tijdens het eerste sollicitatiegesprek vragen wat iemand wil verdienen. Vooral jongeren die net zijn afgestudeerd, kunnen hierdoor overvallen worden. Ze hebben nog weinig ervaring met salarisonderhandelingen en weten soms niet wat een passend salaris is. Hierdoor noemen ze uit onzekerheid een bedrag dat ze eigenlijk niet goed kunnen onderbouwen. Maar het is niet erg als je nog niet precies weet wat je wilt verdienen."

Bluffen?

Wil je er toch wel een antwoord op geven? Dan adviseert Simmes om eerlijk te blijven over je huidige salaris. "Het is niet nodig om te bluffen om goed voor jezelf op te komen, want je kunt prima stevig onderhandelen zonder onjuiste informatie te geven. Bovendien vind ik bewust een onjuist bedrag noemen niet verstandig. Je wilt tenslotte een nieuwe arbeidsrelatie beginnen op basis van vertrouwen."

"Wat je wel kunt doen, is duidelijk aangeven wat je totale arbeidsvoorwaardenpakket op dit moment waard is. Denk hierbij niet alleen aan je bruto maandsalaris, maar ook aan vakantiegeld, een dertiende maand, bonussen, een persoonlijk budget, pensioenbijdragen en andere voordelen. Daarbij kun je aangeven dat je bij een overstap graag een financiële stap vooruit wilt zetten."

Maximale bedrag bereikt

"Als een werkgever aangeeft dat het maximale salaris is bereikt, betekent dat niet automatisch dat het gesprek klaar is", zegt Simmes. "Zeg daarom niet direct ja of nee als het aanbod lager is dan verwacht. Je kunt bijvoorbeeld vragen waarom dit het maximale bedrag is. Heeft het te maken met een salarisschaal, het beschikbare budget of de interne beloningsstructuur?"

"Vervolgens kun je kijken welke andere mogelijkheden er zijn. Denk aan extra vakantiedagen, een opleidingsbudget, een cursus, flexibelere werktijden of een hogere reiskostenvergoeding. Ook kun je vragen of er na zes maanden ruimte is om opnieuw naar je salaris te kijken, bijvoorbeeld wanneer je bepaalde doelen hebt behaald."

Simmes: "Niet elke overstap hoeft direct financieel voordeliger te zijn. Soms kiezen mensen bewust voor een functie met een iets lager salaris, maar betere doorgroeimogelijkheden, meer werkplezier of een betere werk-privébalans. Het gaat uiteindelijk om het totale plaatje."

Vertrouwen in jezelf

"Mijn allerbelangrijkste tip is: weet wat je waard bent en durf daar ook voor uit te komen", deelt Simmes. "Een goede salarisonderhandeling begint bij een goede voorbereiding, maar minstens zo belangrijk is het vertrouwen in jezelf. Veel mensen vinden het spannend om over hun salaris te praten. Ze zijn bang o