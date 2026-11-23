Voor de nieuwe editie spraken ze met Jade Kops, Coosje Smid over haar vader Ernst Daniël Smid en Jeroen van Veen, die na het overlijden van zijn zoontje twee miljoen euro ophaalde voor het Prinses Máxima Centrum.

Afsluiten van het verdriet

De verschillende verhalen laten zien hoeveel vormen van rouw er zijn en hoe verschillend mensen daarmee omgaan. Zelf verloor hij zijn vader, Antonie Kamerling, zestien jaar geleden. "In het begin was het vooral een enorme shock, omdat het zo onverwacht gebeurde. Ik was pas elf jaar en denk dat je op die leeftijd nog niet eens half begrijpt wat je overkomt", vertelt hij. "Daar kwam bij dat we naar Amsterdam verhuisden, ik naar een nieuwe school ging, niemand kende en in een compleet nieuwe omgeving terechtkwam. Doordat mijn ouders bekend waren, wist eigenlijk iedereen wat er was gebeurd. Ik herinner me die periode vooral als heel verdrietig en donker.

Ik voelde op zo'n jonge leeftijd zoveel pijn dat ik dacht: hier kan ik niet mee leven. Dus probeerde ik mijn verdriet zoveel mogelijk te verdoven. Door te blowen, te gamen en eigenlijk alles te doen om maar niet te hoeven voelen. Op een gegeven moment probeerde ik zelfs te leven alsof ik nooit een vader had gehad, omdat dat het makkelijker maakte om het verdriet niet te voelen. Waar we in het begin thuis nog samen herinneringen ophaalden en huilden, werd dat naarmate ik ouder werd steeds minder. Ik sloot mezelf steeds verder af van mijn verdriet. Pas negen jaar na zijn overlijden ging ik het verdriet echt aan. Vanaf dat moment had mijn boek Je bent niet alleen waardevol voor mezelf kunnen zijn."

Je bent niet alleen

In 2022 kwam het boek dat hij samen met zijn moeder Isa schreef voor het eerst uit. "Ik vond het heel fijn om dit boek samen met haar te schrijven. Het idee kwam vanuit mij, maar ik wilde het niet in mijn eentje doen. Ik vond het bijzonder dat we er allebei achterkwamen hoe lang een rouwproces kan duren en hoeveel verschillende fases je daarin blijft tegenkomen. Mijn eigen rouwproces begon eigenlijk pas echt toen ik mijn boek Nu ik je zie schreef, zo'n drie jaar daarvoor. Na die intense periode dacht ik dat ik mijn verdriet inmiddels wel had verwerkt. Mijn moeder was haar rouwproces natuurlijk veel eerder aangegaan, maar ook bij haar maakten de gesprekken opnieuw dingen los. We leerden veel van de mensen die we spraken, maar ook van elkaar. Ik denk dat het ons nog dichter bij elkaar heeft gebracht."

Uit de gesprekken met anderen heeft hij ook veel gehaald. "Het viel mij het meest op dat iedereen het anders doet en dat er geen goed of fout bestaat. Dat is ook de boodschap die mijn moeder en ik altijd proberen mee te geven tijdens onze lezingen en interviews. Je kunt rouw niet verkeerd doen, zolang je het maar aangaat. Dat zie je terug in alle verhalen. Iedereen doet het op zijn eigen manier, maar ze zijn er allemaal mee bezig en geven hun verdriet een plek.

Dat is iets wat ik zelf jarenlang niet heb gedaan. Ik wilde mijn verdriet niet onder ogen komen en liep daardoor uiteindelijk op verschillende vlakken vast in mijn leven. Juist daarom geloof ik dat het belangrijk is om je rouw aan te gaan, op een manier en in een tempo dat bij jou past."

Drie nieuwe verhalen

Deze zomer brachten ze een nieuwe versie uit. "Toen we het maakten, wilden we een tijdloos boek creëren. Alleen vonden we de oorspronkelijke cover niet helemaal tijdloos. We stonden er zelf op, terwijl we juist wilden dat het boek niet om ons draait. Daarom kozen we voor een frissere cover zonder onze gezichten. Een boek dat je gemakkelijk aan iemand kunt geven en dat iemand jarenlang in de kast kan bewaren om erbij te pakken wanneer daar behoefte aan is.

Ik denk dat de drie nieuwe gesprekken het boek echt een extra laag geven en het ook meer van deze tijd maken. Met Jeroen en Jade hebben we twee mensen gesproken die hun verhaal heel openlijk via social media hebben gedeeld en daarmee ontzettend veel mensen hebben geïnspireerd. Bij Jeroen vind ik het bijzonder hoe positief hij blijft, hoeveel geld hij ophaalt voor het Prinses Máxima Centrum en hoe hij anderen stimuleert om alles uit het leven te halen.

Jade was op haar beurt een enorm voorbeeld voor veel mensen. Haar verhaal gaat over rouw bij leven op ontzettend jonge leeftijd, iets wat we nog niet in het boek hadden. En bij Coosje komen verschillende vormen van verlies en verdriet samen en zien we hoe gebeurtenissen rondom haar beide ouders invloed hebben gehad op haar leven. Drie heel verschillende verhalen die wat ons betreft echt iets toevoegen aan het boek."

Jade Kops

Het gesprek dat hem het meest is bijgebleven, is dat met Jade. "Wat een ontzettend bijzonder meisje was zij. Hoewel we haar niet heel intensief hebben mogen leren kennen, heeft ze enorm veel indruk op ons gemaakt. Haar positiviteit, hoe ze tot het laatste moment alles uit het leven probeerde te halen en hoeveel mensen ze met haar verhaal heeft geïnspireerd. Ze heeft op zo'n jonge leeftijd zoveel meegemaakt en was tegelijkertijd zo ontzettend wijs en dapper.

Het is bijzonder dat haar Instagrampagina inmiddels bijna een soort monument is geworden. Een plek waar haar verhaal blijft voortleven en waar anderen herkenning en houvast kunnen vinden. Als je interviews met haar terugkijkt, zie je meteen wat ik bedoel. Ze was echt een heel bijzonder meisje."

Rouw houdt niet op

"Mensen mogen zich realiseren dat rouw niet zomaar ophoudt en dat het leven voor iemand die een dierbare verliest nooit meer helemaal hetzelfde wordt", besluit Merlijn. "Wat we tijdens onze lezingen vaak terughoren, is dat mensen zich na verloop van tijd vergeten voelen. In het begin is er veel aandacht, bij de eerste verjaardag, sterfdag of kerst krijgen ze nog een berichtje, maar daarna wordt het vaak stil. Terwijl het gemis natuurlijk niet verdwijnt. Wij hebben dat zelf door onze bijzondere situatie misschien wat minder ervaren, maar het is iets wat me erg is opgevallen.

Natuurlijk wil niemand voortdurend als een speciaal geval behandeld worden, maar een klein gebaar kan al ontzettend veel betekenen. Een berichtje, een hartje of gewoon even vragen hoe het met iemand gaat. Ook als het verlies al langer geleden is. Uiteindelijk krijgen we allemaal vroeg of laat met rouw te maken. Dus geef anderen vooral de aandacht en betrokkenheid die je zelf ook zou willen ontvangen als je in zo'n situatie terechtkomt."

Herinneringen opzoeken

Bij Merlijn is zijn rouw niet meer alleen intens verdriet. "Natuurlijk zijn er nog momenten waarop het verdriet ineens om de hoek komt kijken en het gemis heel pijnlijk kan zijn. Maar ik kan inmiddels over mijn vader praten zonder meteen een brok in mijn keel te krijgen.

Ik kan nu juist genieten van de mooie dingen die hij heeft achtergelaten. Ik vind het bijzonder om stukjes van mezelf in hem te herkennen, met familie en vrienden herinneringen op te halen en verhalen over hem te horen. Daarnaast heb ik natuurlijk ontzettend veel beeldmateriaal van hem, van interviews tot zijn werk, dat ik kan terugkijken.

Ook probeer ik op zijn verjaardag en sterfdag bewust bij hem stil te staan en ga ik wat vaker naar zijn graf. Eigenlijk zijn dat dingen die voor veel mensen misschien vanzelfsprekend zijn, maar die voor mij nu pas echt een plek krijgen. Waar ik vroeger alles uit de weg ging, zoek ik die herinneringen nu juist op. En dat vind ik heel prettig, ook al blijft het soms moeilijk."