Toen Melissa haar naam hoorde tijdens Miss Universe in Puerto Rico, overviel haar een gevoel van trots. Maandenlang had ze zich voorbereid op de internationale missverkiezing en nu behoorde ze daadwerkelijk tot de top 30.

‘Al het harde werk dat ik de afgelopen maanden in mijn voorbereiding heb gestoken, kwam op dat moment samen. Tien jaar geleden was ik een onzeker meisje dat nooit had gedacht dat ze ooit op het podium van Miss Universe zou staan. Als ik terugkijk op waar ik toen stond en waar ik nu ben, vind ik dat ontzettend bijzonder.’

Hoewel Melissa hoopte nog verder te komen, hoorde ze haar naam bij de bekendmaking van de top 12 helaas niet meer. ‘Dat was natuurlijk even een teleurstellend moment. Ik had daar echt mijn zinnen op gezet en er alles aan gedaan om zo ver mogelijk te komen. Maar als ik nu terugkijk, overheerst vooral de trots en dankbaarheid. Soms krijg je niet precies de uitkomst waar je op had gehoopt, maar dat betekent niet dat je prestatie minder bijzonder is.’

Jarenlang gepest

Dat Melissa überhaupt op het podium van een missverkiezing zou durven staan, had ze vroeger nooit gedacht. Als kind werd ze langdurig gepest, waardoor ze steeds meer aan zichzelf begon te twijfelen. ‘Als je jarenlang negatieve dingen over jezelf hoort, ga je die op een gegeven moment geloven’, vertelt Melissa. 'Je gaat aan jezelf twijfelen en denkt misschien dat je niet goed genoeg bent. Ik ben daar zelf ook mee aan de slag gegaan en heb therapie gevolgd. Daardoor heb ik geleerd dat ik er mag zijn, dat ik voor mezelf mag opkomen en dat ik trots mag zijn op wie ik ben.’

Meedoen aan haar eerste missverkiezing was dan ook een enorme stap. ‘Ik wilde mezelf laten zien dat ik zoveel meer ben dan wat anderen vroeger over mij hebben gezegd. Het heeft me ontzettend geholpen om mijn zelfvertrouwen terug te vinden. En uiteindelijk heeft het me ook de kracht gegeven om mijn verhaal te delen en me in te zetten tegen pesten.’

De vooroordelen over missverkiezingen

Bij missverkiezingen denken veel mensen al snel aan vrouwen die in bikini over een catwalk lopen en worden beoordeeld op hun uiterlijk. Een beeld dat volgens Melissa lang niet overeenkomt met wat er achter de schermen gebeurt.

‘Het grootste vooroordeel dat niet klopt, is dat missverkiezingen een soort vleeskeuring zouden zijn. De afgelopen jaren heb ik zelf ervaren dat een miss zoveel meer is dan alleen een representatief uiterlijk. Het gaat om wie je bent, waar je voor staat en wat je wilt betekenen voor de mensen om je heen.’

Dat sommige mensen missverkiezingen niet meer van deze tijd vinden, begrijpt ze ergens wel. Wie alleen de finale ziet, krijgt volgens haar maar een klein deel van de verkiezing mee.

‘Achter iedere deelneemster zit een verhaal, een persoonlijkheid en ook een maatschappelijke missie waar ze zich met hart en ziel voor inzet. Ik geloof dat missverkiezingen juist heel goed passen bij deze tijd, omdat het gaat om vrouwen die hun stem gebruiken om anderen te helpen.’

Is er dan ook een vooroordeel over de misswereld dat wél klopt? ‘Je moet ontzettend veel op hakken lopen! Je voeten moeten daar echt tegen kunnen. Maar ook dat is een vaardigheid die je met de tijd opbouwt.’

Onderlinge jaloezie

Wekenlang bracht Melissa door met vrouwen van over de hele wereld, die stuk voor stuk dezelfde titel wilden bemachtigen. Een omgeving waarin je misschien zou verwachten dat er behoorlijk wat onderlinge jaloezie en rivaliteit is. Toch is het juist de band met de andere deelneemsters die haar het meest heeft verrast.

‘Er bestaat echt een bijzondere sisterhood binnen de misswereld. Je staat met vrouwen uit allerlei landen, met verschillende achtergronden en culturen, maar uiteindelijk delen we allemaal dezelfde ambitie om onszelf te ontwikkelen en iets moois neer te zetten.’

Ook als een andere vrouw er uiteindelijk met de kroon vandoor gaat, kunnen de deelneemsters volgens Melissa oprecht blij voor elkaar zijn. Bovendien heeft ze inmiddels een internationaal netwerk opgebouwd van meer dan honderd vrouwen.

‘Iedereen heeft haar eigen talenten, vaardigheden en verhaal. Je kunt elkaar inspireren, van elkaar leren en elkaar ook na de verkiezing blijven helpen om doelen te bereiken. Ik denk dat je binnen de misswereld een netwerk voor het leven kunt opbouwen.’

En hoe is het om wekenlang omringd te zijn door vrouwen die allemaal als bijzonder mooi worden gezien? Doet dat niets met je eigen zelfbeeld? ‘Natuurlijk heb je soms onzekerheden en voel je druk om het goed te doen’, aldus Melissa. ‘Je wilt jezelf zo goed mogelijk presenteren en het beste uit jezelf halen. Maar die druk komt vooral vanuit jezelf. De andere vrouwen hebben mij juist ontzettend geïnspireerd. Ik heb tijdens Miss Universe geleerd dat de schoonheid van een andere vrouw niets afdoet aan die van jezelf. Je kunt elkaar juist versterken.’

Meer dan een mooi gezicht

Toch heeft Melissa regelmatig het gevoel dat ze als miss moet bewijzen dat ze meer is dan een mooi gezicht. Zeker in Nederland, waar we volgens haar een stuk nuchterder naar missverkiezingen kijken dan in bijvoorbeeld delen van Azië en Latijns-Amerika. ‘In Nederland moeten we soms wat harder werken om te laten zien wat er achter die titel zit. Daarom vind ik onze maatschappelijke inzet bij Miss Nederland zo belangrijk.’

Zo werkt Miss Nederland samen met WaterAid, een organisatie die zich inzet voor toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Afgelopen zomer reisde Melissa zelf naar Kenia om te zien wat de projecten van de organisatie betekenen voor de lokale bevolking. Volgens Melissa heeft Miss Nederland de afgelopen twee jaar meer dan 375.000 euro opgehaald voor WaterAid.

‘Vrouwen zijn vaak verantwoordelijk voor het halen van water voor hun huishouden. Daarvoor moeten ze soms kilometers lopen, waarbij ze onderweg risico lopen op geweld en seksuele uitbuiting. Door watervoorzieningen dichter bij huis te realiseren, hoeven vrouwen die gevaarlijke routes niet meer af te leggen.’

Bovendien houden deze vrouwen daardoor meer tijd over voor bijvoorbeeld hun opleiding, persoonlijke ontwikkeling of carrière.

Workshops tegen pesten

Een onderwerp dat Melissa vanwege haar eigen ervaringen bijzonder aan het hart gaat, is pesten. Sinds 2023 geeft ze hierover workshops aan kinderen en jongeren. Tijdens die workshops merkt ze hoeveel invloed een ogenschijnlijk onschuldige opmerking op iemand kan hebben.

‘Soms realiseren mensen zich niet hoe lang een opmerking kan blijven hangen. Wat voor de één misschien een grapje lijkt, kan voor een ander jarenlang invloed hebben op het zelfbeeld en het vertrouwen in zichzelf.’

Wat haar vooral raakt is hoe open kinderen tijdens de workshops zijn over hun eigen ervaringen: Melissa weet als geen ander hoe belangrijk het is om je gehoord en begrepen te voelen. Ze probeert iedere workshop dan ook positief af te sluiten, bijvoorbeeld met een complimentenronde.

‘Op het moment dat ze een compliment krijgen, zie je hun gezicht helemaal oplichten en verschijnt er een glimlach. Dat zijn kleine momenten die een groot verschil kunnen maken.’

‘Je hoeft niet alles alleen te doen’

Als Melissa het meisje dat ze tien jaar geleden was nu tegenover zich zou hebben zitten, zou ze haar een aantal dingen willen meegeven. ‘Geef niet op. Blijf in jezelf geloven, ook op de momenten dat je het even niet meer ziet zitten. Je hoeft niet te geloven wat anderen over je zeggen. Je mag trots zijn op wie je bent en je verdient het om gelukkig te zijn.’

Maar misschien wel het belangrijkste: dat ze niet alles alleen hoeft te doen. ‘Verzamel mensen om je heen bij wie je jezelf kunt zijn, met wie je kunt praten en bij wie je je verdriet kunt delen’, aldus Melissa. ‘Mensen die je helpen om weer op te staan als het even tegenzit.’

Dat ze ooit op het podium van Miss Universe zou staan en met haar eigen verhaal andere jongeren zou kunnen inspireren, zou de jongere versie van Melissa waarschijnlijk nooit hebben geloofd.

‘Maar dat is precies wat ik haar zou willen laten zien: je verleden hoeft niet te bepalen wie je wordt. Je kunt zoveel meer bereiken dan je ooit voor mogelijk had gehouden.’