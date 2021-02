Dankzij deze 3 trends ziet je outfit er altijd chic uit

Een million dollar outfit zonder een million dollar uit te geven? Het kan. Met een beetje slim kiezen en stylen kun je eruit zien alsof je een vakantiehuis hebt op de Hamptons en doordeweeks een topbaan in de advocatuur – ook als je een krap budget hebt.

Het is een groot misverstand dat er sophisticated uit zien alleen lukt als je ook een sophisticated bankrekening hebt. Sterker nog: ook designerkleding kan er goedkoop uit zien (kijk maar naar Selling Sunset of Bling Empire).

Vintage

Een outfit er ‘duur’ uit laten zien zit ‘m in het materiaal en de outfit als geheel. Duik niet bovenop iedere trend die voorbij komt, maar focus je op tijdloze items die je met minstens drie andere kledingstukken uit je kast kunt combineren. Dat is ook nog eens een stuk duurzamer. Daarover gesproken: je hoeft een kledingstuk niet altijd nieuw te kopen. De kwaliteit van vintage kleding is vaak een stuk hoger dan de shirtjes die je nu voor een tientje in de grote ketens koopt (en gaat dus ook een stuk langer mee).

Tipje van de sluier: hoe minder opsmuk, des te classy’er de outift.

1. Plissé en plooien

Plissé is elegant, vrouwelijk en een belangrijke trend dit voorjaar. Houd vooral een extra oogje open voor plissé tops met groteske mouwen. Dit staan zowel prachtig op een satijnen rok als een jeans. Het materiaal leent zich prima voor zowel een avond bankhangen als een avond op de banken staan (some day). Leen alvast wat inspiratie van deze influencers:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ✨ Lil Ahenkan ✨ Sydney, AUS (@flex.mami)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Marianne Smyth (@smythsisters)

2. Gebreide co-ordinated pakjes

Breisels? In het voorjaar? Jazeker. Een dun breisel in een frisse voorjaarskleur past juist heel goed bij dit seizoen. Bonspunten als je een dun vestje matcht met een bijpassende rok of pantalon. Tijd om dat smoezelige huispak een upgrade te geven met zo’n matching co-ord van fijn materiaal. Tip van ons: koop voortaan áltijd het bijpassende vest/broek/rok voor een sjieke look.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chloé Pierre (@chloepierreldn)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Annemiek Kessels (@modedamour)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Amy Julliette Lefévre (@lefevrediary)

3. Een tuniek over de broek

Nu krijg je misschien flashbacks van de zeroes waarin we jurkjes met spaghettibandjes over flared spijkerbroeken droegen, maar die trend bedoelen we niet helemaal. Een simpele, mouwloze tuniek over een pantalon kan heel chic staan. Het effect is het grootst wanneer je de hele outfit minimalistisch houdt en een pantalon draagt in dezelfde kleur als de tuniek. Met een eenvoudig sandaaltje en een leren tas ben je er al.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Brittany Bathgate (@brittanybathgate)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lydia (@femmeblk)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.