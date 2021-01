Dag saaie outfit: dankzij deze 4 truien-hacks heb je altijd een andere look

Je aankleden ten tijde van lockdown komt praktisch neer op de vraag welke legging je vandaag combineert met welke trui. Comfortabel? Zeker. Spannend? Non. Gelukkig kun je er ook iedere dag nét iets anders uitzien zonder afscheid te nemen van je vertrouwde trui.

De truc zit ‘m natuurlijk in de styling. Met een cardigan kun je bijvoorbeeld veel meer kanten op dan alleen los of vast dragen. Kijk maar eens naar deze handige Harriët die haar cardigan omgekeerd draagt:

Bye bye bulk

Dat een cardigan qua variëren een ultrahandig ding is, bewijst ook deze TikTokker. Met wat knopen en draperen heb je binnen een halve minuut een compleet andere trui. Een trui in je broek stoppen geeft net wat meer silhouet. Minder fraai is de bulk die zo ontstaat ter hoogte van je buik. Ook daar heeft @mmivia een antwoord op:

Crop trui

Je kunt een vest of trui ook prima over een jurk dragen. Vaak is het dan wel mooier als de trui wat korter valt. Ook zo geef je je outfit meer silhouet. Je hoeft niet ingewikkeld te doen met veiligheidsspelden: het enige wat je moet doen om dit voor elkaar te krijgen is een touwtje (of schoenveter) om je middel knopen.

Et voilà: zo kom je de winter makkelijk door met je huidige truien-stash.

Bron: Pure wow. | Beeld: Getty