We houden allemaal wel eens van een dagje naar een spa of van een afspraak bij de kapper voor een mooie nieuwe coupe (mag weer, yes!). Maar deze vijf sterrenbeelden zijn er echt dol op om verwend te worden. Ze kunnen geen genoeg krijgen van de luxe.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Hoewel ze er erg van houden om verwend te worden, de overdreven luxe is niks voor een steenbok. Een steenbok heeft liever een goed glas wijn in een warm bad of een goede film met een dekentje en een bak ijs.

Stier (21 april – 20 mei)

Comfort vindt een stier heel belangrijk. Ze vinden dat jezelf eens verwennen de key is tot een gelukkig leven en worden van alle sterrenbeelden het liefst verwend. Ook laten ze graag anderen dingen voor ze doen. Ze kunnen dan ook wat lui overkomen, maar stieren zijn gewoon erg efficiënt.

Tweeling (21 mei – 21 juni)

Tweelingen hebben een hekel aan stress en zijn echte levensgenieters. Om dan ook zo goed mogelijk te genieten van het leven en alle stress gedag te zeggen, verwennen ze zichzelf graag. Ze gaan het liefst een dagje naar de spa maar vinden het ook leuk als een ander ze verwent door een bosje bloemen of een kaartje te sturen.

Leeuw (23 juli – 23 augustus)

Leeuwen houden er van om de center of attention te zijn en ze zijn dol op aandacht van anderen. Hierdoor willen ze er ook graag goed uitzien. Daarom trakteren ze zichzelf graag op een tripje naar de nagelsalon, kapper of gewoon een goede shopsessie. Voor een leeuw is het krijgen van een complimentje ook net als verwend worden.

Schorpioen (24 oktokber – 22 november)

Een schorpioen is een harde werker, maar vindt ook dat hard werken beloond moet worden. Daarom geven ze hun geld ook graag uit om zichzelf eens goed te verwennen. Schorpioenen houden van luxe en kiezen dan ook liever een gezichtsbehandeling of een massage.

Bron: Vriendin | Beeld: Getty