5x trends waarvan je dacht: die ga ik nooit dragen (en het nu wel doet!)

Fashion trends komen en gaan. Wat vroeger bijvoorbeeld erg in was, in de tijd van je ouders of grootouders, is tegenwoordig weer helemaal hot. Waarschijnlijk heb je genoeg trends gezien waarvan je dacht, die ga ik echt nooit dragen! Wij hebben voor jullie 5 trends op een rijtje gezet waar jij van dacht dat je ze nooit zou dragen, maar het waarschijnlijk nu wel doet!

Croptops

Je ziet ze vast weleens voorbij komen: croptops. Steeds meer influencers en bloggers dragen deze korte shirts en sweaters. Vinden ze een shirt niet meer leuk? Dan knippen ze hem toch gewoon even wat korter en dan is die weer helemaal fashionable. Eerst dacht je waarschijnlijk; dat ga ik NOOIT dragen, zo’n blote buik, slaat toch nergens op? Hele grote kans dat er nu wel een paar van die “lelijke” blote-buik-dingen in jouw kast liggen. Dr. Martens

Van die gekke, lompe en zwaar uitziende kisten dragen toch alleen maar gothics? Anno 2019 en bijna iedereen op straat loopt met deze opvallende kisten rond. Dacht je vroeger dat je ze nooit zou dragen, ga je nu door een hel van twee weken om ze helemaal goed in te lopen. ‘Nog even en dan zijn het net zachte pantoffeltjes’, heeft iedereen vast tegen je gezegd. Tuinbroek

Dit is toch bedoelt voor in de tuin? Waarom heet het anders TUINbroek? Heb je vast gedacht. Dit ga je toch niet dragen om er leuk uit te zien? Of eigenlijk is het misschien toch wel leuk? Vooral met je gloednieuwe Dr. Martens eronder en je net geknipte croptop toch? Sokken in je schoenen

Ja natuurlijk dragen we allemaal sokken in onze schoenen, maar meestal waren dat van die onopvallende, zoals zwarte of witte enkelsokjes. Het liefste van die sokken die niemand ziet. Nu hebben we juist extra opvallende sokken in de schoenen die expres heel goed zichtbaar zijn. Vooral hot als ze een extra stuk boven je schoenen uitsteken. Lace bra

Nee hallo, BH’s zijn er juist om je borsten te ondersteunen. Ik heb niets aan zo’n kanten vormloos ding, zonder push-up en wat bijna niets aan de verbeelding over houdt… Wedden dat jij die kanten schatjes nu ook heel erg cute vindt en er vast een paar in je kast hebt liggen.

Herken jij je in de change of heart over een van deze trends?

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Monstyle | Beeld: Vivs