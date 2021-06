Alles wat je aan wilt trekken in de zinderende zomer waarin alles éindelijk weer mag

Ohmy! Summer is finally here en dat bekent dat Olivia & Kate hun summer campagne shoot heeft gelanceerd! The roadtrip to… the summer of love! Ben jij benieuwd welke nieuwe geweldige items er allemaal nieuw online zijn gekomen bij deze collectie? Blijf dan vooral lezen.

Summer of love: let’s go!

De roadtrip to… the summer of love gaat over 2 meiden die samen naar het strand gaan in de leukste beachwear, de mooiste jurkjes, 2 piece sets, tops & mom jeans! Wij geven je wat inspiratie en tips over de leukste zomer outfits & kleding van Olivia & Kate! Ben jij al benieuwd geworden en kan je niet meer wachten om de collectie te bekijken? Klik dan HIER om de website van Olivia & Kate te bekijken!

Beachwear dames

Olivia & Kate heeft alles wat je nodig hebt voor op het strand! Zonnebrillen, beachwear coverups, bikini’s, badpakken, strandtassen of slippers, je vind het allemaal op hun website! Ben jij nog op zoek naar een super leuke bikini of een leuk badpak? Olivia & Kate heeft bikini’s met dierenprint, maar ook prachtige basic badpakken, zoals een prachtig zwart badpak! Dit is een van onze favorieten! Dit badpak is tijdloos en ook super leuk te combineren met een waist belt. Zo zie je er helemaal fashionable uit tijdens het zonnen!

Ben jij ready voor een lunch maar lig je nog steeds in je bikini op het strand? Don’t worry! Olivia & Kate heeft de allermooiste beachwear jurkjes die je gemakkelijk over je bikini heen trekt! Genoeg keuze girls! Ga voor een gehaakte beachdress of een gouden beach jurk met een prachtig lurex draadje erdoorheen!

Daarnaast heeft Olivia & Kate ook een aantal super leuke strandtassen, zoals een prachtige Amour beach bag, waar jij al jouw benodigdheden voor op het strand in meeneemt! Wil jij matchen met jouw panter bikini? Shop dan een leopard beach bag & you’re definetely stealing the show!

Ben jij nog opzoek naar slippers en sandalen voor naar het strand? Shop dan een van hun slippers of sandalen! Deze slippers en sandalen zitten niet alleen lekker, maar zien er ook nog is mega fashionable uit! De perfecte dames schoenen voor de zomer!

2 piece sets dames

Een van onze favoriete items uit de nieuwe collectie van Olivia & Kate zijn de 2 piece sets! Een van de sets bestaat uit 3 delen en heeft ook een bijpassende sjaal die je in je haar of aan je tas kan doen! Hoe leuk is dat? Heb je deze print al wel is voorbij zien komen? Dat kan! Deze print is helemaal hot deze zomer en kan zeker niet ontbreken in jouw zomer kledingkast! Klik op de banner om de 2 piece sets van Olivia & Kate te shoppen!

Ben jij meer van de comfy kleding? Don’t worry girl! Olivia & Kate got you covered! Olivia & Kate heeft mega veel leuke comfy sets voor deze zomer! Onderstaande set is gemaakt van 100% katoen waardoor deze stof ook op de warmere dagen super fijn te dragen is! De set zit super comfortabel en zacht en ziet er ook nog is leuk uit! Dit wil je niet missen!

Naast comfy sets heeft Olivia & Kate ook veel sets met felle kleuren die perfect zijn voor de zomer! Wij worden er iniedergeval helemaal vrolijk van en zijn verliefd! De sets van Olivia & Kate zijn leuk voo een avond uit met hakken maar ook stoer te combineren met bijvoorbeeld cowboy boots eronder!

Naast felle kleuren heeft Olivia & Kate ook veel mooie neutrale kleuren die eigenlijk het hele jaar door leuk zijn om te dragen! Het handige aan 2 piece sets is dat je er leuke schoenen onder doet en je bent klaar! Hoe fijn is dat?! Je ziet er zeker weten fabulous uit in hun sets en je shopt ze voor super leuke prijzen! Leuk prijsje voor een leuke set!

Ben jij op zoek naar een set die je gemakkelijk naar het strand aan kan doen over je bikini? Olivia & Kate heeft beachwear sets met een gouden lurex draadje in de stof, waardoor jij de hele zomer shined op het strand wanneer je deze set aan hebt! De beachwear set is gemaakt van viscose, een prachtige stof!

Zo hebben ze nog veel meer super leuke 2 piece sets op de website en in de winkel! Ga snel naar de website om de sets te bekijken!

Psst… Wist je dat je een gratis Olivia & Kate kettinkje krijgt bij bestellingen boven de €100 in de winkel en online op www.oliviakate.nl?

Jurken dames

Wij zijn helemaal verliefd op de nieuwe jurken van Olivia & Kate! De meest prachtige stoffen komen voorbij, zoals viscose en katoen! Perfect voor de zomer! Ga jij voor een lange jurk of een korte jurk? Olivia & Kate heeft ook veel jurken met korte mouwen of jurken met spaghetti bandjes. De jurken hebben de allerleukste prints: zoals bloemenprint, aztec print of een dierenprint! Veel jurken zijn ook beschikbaar in meerdere kleuren, hierdoor heb jij de keus om jouw favoriete kleur uit te kiezen! (of allemaal 😉 Klik HIER om de nieuwste collectie dames jurken van Olivia & Kate te bekijken!

pssst.. wist je dat wanneer je voor 23:30 besteld op www.oliviakate.nl, je bestelling dezelfde dag nog wordt verzonden?

Mom jeans dames

Naast jurken, beachwear en sets heeft Olivia & Kate natuurlijk ook super fijne mom jeans met stretch in de collectie! Ga jij voor een stoere mom jeans met gaten? Of toch liever een highwaist mom jeans? They’ve got it all girls! Spijkerbroeken zijn de perfecte basic items in jouw kast! Draag je top of t-shirt in je mom jeans om je figuur het beste te laten uitkomen! Je kan een mom jeans ook super leuk stijlen met een van hun te gekke crop tops! Ze hebben crop tops met lange mouwen, maar ook crop tops met korte mouwen! Wil jij voor een meer chique look gaan? Combineer dan de mom jeans met de witte Valerie blouse voor een classy look!

Winkel collectie

Ohmy girls! Wist je dat je in de boutique van Olivia & Kate in Haarlem de nieuwe zomer collectie al een week kan shoppen? Wees er dus snel bij voor jouw favorite items zijn uitverkocht! De store girls van Olivia & Kate helpen jou graag en adviseren jou over de kleding! Zij vinden het belangrijk dat je met een lach de deur uitgaat en je je zelfverzekerd voelt in hun kleding! Naast kleding, verkopen ze ook veel accessoires, sieraden en bijvoorbeeld mondkapjes. Zeker de moeite waard om een keer een kijkje te nemen!

psst.. wist je dat je bij elke aankoop in de winkel van Olivia & Kate een gratis mondkapje krijgt?

Genoeg reden om te shoppen dus! Neem snel een kijkje op de website van Olivia & Kate en vergeet hen niet te volgen op Instagram, Facebook, en op Pinterest voor dagelijkse outfit inspiratie!

Daarnaast hebben zij ook een te gekke nieuwsbrief waarin ze exclusieve kortingen delen, de nieuwste collecties & outfit inspiratie! Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief ontvang je bij je eerste bestelling €5 korting! Hoe leuk is dat?! Happy summer shopping babess