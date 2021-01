We hebben allemaal wel één kleur die overheerst in onze kledingkast. Want hé, die zwarte shirts zijn altijd handig en die rode jurkjes zijn oh zo verleidelijk. Maar wist je dat de kleur van jouw kleding meer zegt over je persoonlijkheid?

Zo staat de kleur rood voor passie en liefde.

Rood

Vandaag is rood! Ben jij gek op de kleur rood en heb jij veel kledingstukken in deze kleur? Dat betekent dat je enorm veel liefde en passie bezit. Je besteedt veel aandacht aan je uiterlijk en je krijgt een boost als iemand met je flirt. Maar daar blijft het niet bij, want rood staat ook voor opvallen. Je houdt ervan om in de spotlights te staan én sta je dit eenmaal, dan geniet je met volle teugen.

Blauw

Draag je vaak de kleur blauw? Dat is een erg – letterlijk en figuurlijk – slimme keuze, want blauw staat voor intelligentie. Dat is nog eens goede munitie! Daarnaast zorgt blauw voor een positieve en betrouwbare uitstraling. Vrienden en vriendinnen komen dan ook vaak bij jouw voor een luisterend oor, want je bent bij uitstek het juiste persoon om mee te praten.

Oranje

Orange is the new black! Draag je vaak de kleur oranje? Dan sta jij enorm actief en energiek in het leven. Jij bent – letterlijk en figuurlijk – niet te stoppen. Je kunt simpelweg niet stilzitten!

Roze

Wear pink and make the boys wink! Draag je veel lichtroze? Dan ben je erg lief en loyaal. Meer fan van hardroze? You go girl, want hardroze staat voor zelfverzekerdheid en feminisme. Je bent direct en je weet precies wat je wil. Gaat iemand een discussie met je aan? Oef, dan kunnen ze trammelant verwachten want jij bent niet op je mondje gevallen.

Zwart

Draag je veel zwart? Geen zorgen, keuzes maken vind je lastig en veranderingen zijn ook niet echt je ding. Gelukkig is het dragen van zwart altijd goed én tijdloos. Zwart staat bovendien ook voor kracht, elegantie en stijl. You rock!

Groen

De kleur groen staat voor fris, vernieuwend en positiviteit. En dat ben jij! Je probeert graag nieuwe dingen uit en staat open voor – bijna – alles. Je bent creatief en een echt gezelligheidsdier. Met de kleur groen straal jij levenslust uit en dit trekt mensen dan ook erg aan.

Geel

Komt de kleur geel veel voor in jouw kledingkast? Dan sta jij vol enthousiasme in het leven. De kleur geel staat namelijk voor creativiteit, chaos en trouw. Je hebt een creatief brein en kan hierdoor weleens chaotisch overkomen. Maar gelukkig, zijn je vrienden dit gewend en komen ze nog altijd graag bij je op bezoek. Jouw vrolijke noot werkt tenslotte aanstekelijk.

Grijs

Is grijs jouw kleur? Dan ben jij neutraal. Tijdens ruzies kies jij geen kant, simpelweg omdat je bang bent mensen te kwetsen. In de spotlight staan? Hell no. Jij kijkt liever de kat uit de boom en daar is niets mis mee. Je bent super lief en loyaal en dat siert je. Jij hebt geen kleur nodig, alhoewel het je wel heel mooi zal staan 😉

Paars

Purple rain, purple rain! Draag jij vaak de kleur paars? Dan ben jij super spiritueel aangelegen. Je staat meet een open mind in het leven en zoekt graag de grenzen op. Daarnaast barst je van de ideeën en weet jij overal een oplossing op te bedenken. Niets wat jou tegenhoudt!

Wit/ beige

Wit staat voor netjes, symphatie en puur. Jij weet wat je wil en laat je door niets of iemand tegenhouden. You go girl! Je houdt van regels en structuur. Pas op dat je je niet té veel laat meesleuren. Dromen najagen is goed, maar houdt ook rekening met andermans gevoelens.

