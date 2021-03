Arts smeekt: please, maak je oorbellen nou eens schoon

In de categorie gordijnen wassen en tanden flossen presenteren we vandaag in de reeks klusjes die je nooit doet: oorbellen schoonmaken. We hebben het advies ooit weleens opgevangen, maar nooit écht in onze oren geknoopt (pun intended). Deze arts kan het niet meer aanzien.

Als je je oren vol hebt gepierced en je al die gaatjes hebt opgesierd met een oorbel of -knopje tot een feestelijke ear party, is de kans groot dat je die niet iedere dag uit je oor pulkt voor een grondige poetsbeurt. En ook niet iedere week. Ehm even eerlijk: héb je oorbellen überhaupt weleens goed schoongemaakt? Of zegt dit deze verborgen aanname vooral heel veel over ons?

Minstens eens per week

Hoe het ook zij: grote kans dat je het te weinig doet. Volgens plastisch chirurg dr. K. Roxanne Graw moet je je oorbellen namelijk minstens eens per week voorzien van een poetsbeurt. Hoewel het niet automatisch betekent dat je problemen krijgt als je dat niet doet, kunnen er zich wel hele onsmakelijke praktijken voordoen rondom je oorbel.

Goopy huid

‘Je huid laat uit zichzelf dode huidcellen los en dat geldt ook voor de huid rondom je oorbel’, zegt de arts. ‘Als je je oorbellen altijd in hebt, kan die dode huid zich daar opstapelen. Daardoor blijft die dode huid geplakt aan je huid en oorbel kleven.’ De kans is niet groot dat dat meteen een ontsteking oplevert, maar je huid daar kan er wel goopy uit gaan zien. Brrr.

Oorkaas

Alsof dat nog niet onsmakelijk genoeg is, kan er zich nog iets nasty’s voordien als je oorbellen niet vaak schoonmaakt. Namelijk: oren die gaan rieken naar kaas. ‘Oorkaas’ noemen ze dat, en wij willen dat woord graag nomineren voor het goorste woord van 2021. Alsof het woord alleen nog niet vies genoeg is, is de geur dat ook. De geur van brie is wel het laatste wat je wil dat je lover ruikt als hij/zij in je oorlel bijt, non?

Volgens dermatologen vormen je oren een prima leefomgeving voor bacteriën, talg en dode huidcellen. Je kunt je voorstellen dat als dat allemaal samen broeit, het niet bepaald ruikt naar lelietjes-van-dalen.

Zeep en warm water

Doe jezelf en je geliefde dus een plezier en maak van oorbellen wassen een wekelijks klusje. Gelukkig is er niks ingewikkelds aan. Doe al je oorbellen en piercings uit, onderwerp ze aan een poetsbeurt met warm water, zeep, een wattenstaafje met alcohol of een schoonmaakmiddel speciaal voor sieraden. Laat je oorbellen goed drogen voordat je ze weer in doet.

Heb je nog steeds het idee dat de huid rondom je oorgaatjes onrustig is? Laat oorbellen dan een tijdje achterwege. Zo kon de boel (letterlijk) doorluchten. Laat de gaatjes ook weer niet té lang ongemoeid; dan loop je namelijk het risico dat ze dichtgroeien.

