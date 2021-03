Hack: met een blaarpleister ben je in no time van die etterende puist af

Vroeger was de enige oplossing tegen een etterende puist of het restant daarvan een pleister. Doen alsof je je bezeerd had, leek in onze tienerhoofden een betere optie dan rondlopen met een krater. Nu blijkt dat dat eigenlijk een heel goed idee – al moet je in dit geval een blaarpleister hebben.

Op TikTok (where else) plakken mensen massaal een pleister op hun puist. Let wel: je moet niet een oldskool pleister hebben, maar de blaren-variant. Het spul wat daarin zit blijkt namelijk nagenoeg exact hetzelfde spul als de puisten-patches die je bij de drogist kunt kopen.

Carboxymethylcellulose

Het magische spul in die blaarpleister heet hydrocolloid. Dat is weer een samenstelling van gelatine, pectine, carboxymethylcellulose (applaus als je die kunt uitspreken) die voorkomen dat een wond gaat ontsteken en uitmondt in een bacteriële infectie. Precies de magic die een knoeperd van een puist ook wel kan gebruiken.

Nachtje laten zitten

De blaarpleister haalt het vocht (plus het vuil en de talg) uit een puist, verkleint de ontsteking (de roodheid en de zwelling) waardoor je er een stuk sneller vanaf bent. Niet heel subtiel om overdag mee de straat op te gaan, maar laat het een nachtje zitten en je zult zien dat die puist de volgende dag tot bedaderen is gekomen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat je niet meer zelf gaat pielen aan een puist en het daarmee alleen maar erger maakt.

Tip: je hoeft natuurlijk niet de héle blaarpleister op je gezicht te plekken. Je kunt uit de pleister ook een stuk ter grootte van de puist knippen – dan bewaar je de rest voor de volgende die zich aandient.

