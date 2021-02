Eindelijk: dit inclusieve badmodemerk doet niet aan maatdiscriminatie

Het is natuurlijk heel Hollands van ons om bij de eerste zonnestralen en temperaturen boven de 10 graden al na te denken over bikini’s en badpakken. Sue us, maar het is dan ook bijna onmogelijk om níet te dromen van gezellige bikini’s op tropische stranden als je Swim Society hebt ontdekt.

Swim Society is een hype op Instagram en dat is niet voor niks. Het badmodemerk doet niet aan maatdiscriminatie en voert bijna alle maten: van 34 tot en met 48. Alle bikini’s en badpakken zijn in die maten verkrijgbaar. Dat betekent dus dat je met maat 44 niet langer veroordeelt bent tot de keuze uit twee soorten bikini’s van het type Bridget Jones-onderbroek.

Geen petite of plussize

Het merk is in 2019 opgericht door Love Island-deelnemer Montana Brown. Omdat ze geen maatdiscriminatie wil, worden de maten op de site dan ook niet aangeduid als ‘petite’, ‘tall’ of ‘plussize’. ‘Het idee dat je iets moet dragen wat compleet is afgestemd op jouw lichaamstype en niet door simpelweg wat je wil dragen bestaat bij ons niet’, vertelt Montana.

Ook fijn: de laatste collectie is voor 97% recyclebaar omdat het gemaakt is van gerecyclede visnetten en plastic flessen. Reken dus maar dat je je in zo’n bikini als een vis in het water voelt. Is het al zomer?

