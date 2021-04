De ballerina maakt een comeback: zo draag je de schoen anno 2021

In de zeroes beleefde de ballerina onder aanvoering van Kate Moss en Alexa Chung haar hoogtijdagen. We droegen de platte schoen geïnspireerd op de balletwereld onder skinny jeans en gingen er gerust op naar de club. Over de zweetvoeten en de blaren die ze opleverden willen we het niet meer hebben, wél over hoe je de ballerina in 2021 cool draagt.

Je trok de ballerina aan en voelde je meteen enorm Parisienne. Vaak ging er dan nog een tweed jasje op dat geïnspireerd was op Chanel maar absoluut Zara was om het plaatje compleet te maken. Het liep nooit zo lekker als een sneaker, maar je kon er wel prima een dag op shoppen of een avond op dansen. En oja: de meeste mannen vonden de afgetrapte ballerina niet om áán te gluren en lieten dat graag luidkeels weten.

Niet tuttig, maar cool

Pech voor die mannen dan, want de ballerina is hartstikke terug. Influencers als Nnenna Echem en Linda Tol hebben we er al op gespot. De schoen is ideaal om dit onvoorspelbare tussenweer op te trotseren en leent zich voor eindeloos veel outfits. Als je vreest voor flashbacks van je 14-jarige zelf: fear not. We hebben de leukste, fashion fähigste outfits voor je opgesnord zodat de ballerina precies niet tuttig is, maar juist cool oogt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Linda Tol (@lindatol_)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NNENNA (@nnennaechem)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door SYMPHONY OF SILK | Lorna Style (@symphonyofsilk)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Alexa Chung (@alexachung)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rachael Clifton (@bubblyaquarius)

Bron: Who What Wear | Beeld: Getty