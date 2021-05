Très belle: Dit zijn de 5 beste beautytips van Parisiennes

Dat felbegeerde ‘je ne sais quoi’ van Parisiennes zit ‘m natuurlijk niet in dikke lagen foundation, stevig aangezette contouren en zichtbare lipliner. Maar laat je niet bedriegen: Franse vrouwen hebben ook zo hun trucs om hun natuurlijke schoonheid te benadrukken.

De truc is om eruit te zien alsof je gewoon zo beeldschoon uit bed bent gestapt. Geen zorgen: dat betekent niet dat je alsnog twee uur in de badkamer hoeft te staan om er zo au naturel uit te zien. Met minimale middelen kom je een heel eind en kun je de wekker nog later zetten ook.

Méér slaap en er zo sexy nonchalant uit zien? On y va.

1. De ‘net gekust’ lippen

De gemiddelde Parisienne houdt niet van strak gestifte lippen met een duidelijke lipliner. Al is het alleen maar omdat het niet bepaald uitnodigt tot een potje French kissing. Wat wél uitnodigt tot een beetje l’amour op z’n Frans: lippen die eruit zien alsof je net hebt gekust. Lippenstift deppen ze met een vinger op hun lippen voor wat kleur. Het resultaat oogt meteen een stuk zachter.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jeanne 💋 (@jeannedamas)

2. De Franse fringe

De Franse fringe is hot. Die gordijntjespony is het mooist als ‘ie niet té gepolijst is. Het idee is dat de pony eruit ziet alsof je niet eens hebt geprobeerd ‘m te stylen. Het ding met pony’s is alleen dat ze zelden uit zichzelf precies zo zitten als jij wil. Voor die nonchalante look is dus wel een beetje moeite nodig. Stap 1: maak je pony nat. Stap 2: föhn de pony droog terwijl je ‘m met je handen vasthoudt (zodat-ie niet alle kanten op gaat staan). Stap 3: met een texturizing spray geef je de pony de vorm die je wil. Heb je binnen vijf minuten gefikst.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sabina Socol (@sabinasocol)

3. Een mysterieuze geur

Franse vrouwen ruiken liever niet naar de Jamin. Mierzoete luchtjes laten ze wel aan hun tienernichtje over. In plaats daarvan gaan ze liever voor een mysterieuze geur die hen meteen die sexy zelfverzekerdheid geeft. Ga voor een geur met wat musk en een ingrediënt dat daarmee contrasteert om het wat spannender te maken. Spray het op de plekken waar je het liefst gekust wil worden et voilà.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Hanna Lhoumeau (@hannalhoumeau)

4. Make-up die past bij je mood

Dat de Parisienne voor subtiele make-up gaat, betekent niet dat ze niet van spelen met make-up houdt. Ze laten juist hun creativiteit graag de vrije loop. Niet om de illusie loeischerpe jukbeenderen te creëren, maar om hun eigen persoonlijkheid te benadrukken. De Parisienne kijkt naar waar ze zin in heeft: de ene dag is dat een mooie oogschaduw, de andere keer zijn het roze lippen of juist helemaal niks.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kenza Sadoun el Glaoui (@kenzasmg)

5. Huid mag er zijn

De geairbrushte look kan mooi zijn op beeld, maar is voor alledag vrij heftig. Huid mag gezien worden; inclusief poriën, sproetjes en eventuele vlekjes. Wallen? C’est la vie. Dep liever een beetje concealer op oneffenheden in plaats van je hele gelaat te onderwerpen aan foundation. Ruil de terracotta contourstrepen in voor een beetje frisse blush op de appeltjes van je wangen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chloe Lecareux 💙 (@chloelecareux)

Nu alleen nog een enkeltje naar de stad van de liefde regelen.

Bron: Glamour | Beeld: Getty