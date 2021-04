Bella Hadid brengt dit nostalgische zeroes-kapsel terug

Laat het maar aan Bella Hadid over om een zeroes-trend te herintroduceren zonder eruit te zien alsof ze naar een fout ‘Back to the zeroes’-feestje gaat. Het topmodel komt op de proppen met een kapsel waar het hart van onze 14-jarige zelf sneller van gaat kloppen.

Namelijk: de zigzagscheiding. Jawel: als het aan Bella ligt maakt die tja, kunstige scheiding dit voorjaar een glorieuze comeback. Daarbij nam ze geen halve maatregelen. Ze droeg de zigzagscheiding met een opgestoken kapsel. Precies zo’n ingewikkeld kapsel waar je vroeger in de badkamer uren op oefende, maar wat alleen soms per ongeluk goed uitpakte. Natuurlijk heeft Bella daar mensen voor en liet ze de scheiding vakkundig in elkaar draaien door kapper Laura Polko.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Laura Polko (@laurapolko)

Nostalgische look

Het feestelijke kapsel was waarschijnlijk ter gelegenheid van de 26ste verjaardag van zus Gigi Hadid. Die deelde op Instagram een al even zo nostalgische look met twee kleine ‘bubbelstaartjes’ die haar gezicht omlijstten. Gigi vierde haar verjaardag niet met een eurodance-feestje, maar wel met een miljoen ballonnen, bloemen en een tosti-truck. Dat lees je goed, ja #goals.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gigi Hadid (@gigihadid)

Zelf een zigzagscheiding maken? Met een puntkam en een fles Elnett kom je al een heel eind. Bijkomend voordeel is dat als je je haar los laat hangen met zo’n scheiding, je coupe ook nog eens een stuk voller oogt. Zo gek hadden ze nog niet bekeken in de zeroes…

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Stylecaster | Beeld: Brunopress